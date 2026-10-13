Los estudiantes del Estado de México son quienes enfrentan los mayores desafíos al momento de desplazarse para poder ir a la escuela.

Así lo reveló la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, donde el 15.81% de los estudiantes de entre 15 y 29 años de edad tienen que salir del Estado de México para poder estudiar.

En comparación, Sinaloa es el estado con el menor desplazamiento para estudiar, con un 0.16% de los jóvenes del mismo rango de edad.

El 15.81% de los estudiantes del Estado de México deben salir de la entidad para estudiar

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, de un millón 616 mil 470 personas censadas entre los 15 y 29 años de edad, el 15.81% tiene que salir del estado para poder estudiar.

Al desglosar los datos, los jóvenes de este grupo de edad se desplazan fuera del Estado de México de la siguiente forma:

Mujeres: de 840 mil 284 censadas, el 15.14% estudia fuera del Estado de México

estudia fuera del Estado de México Hombres: de 776 mil 186 censados, el 16.54% estudia fuera del Estado de México

La cifra de desplazamiento para poder ir a la escuela entre este grupo etario y el de niños y niñas de entre 6 y 14 años contrasta fuertemente.

Esto ya que solo el 2.59% de los estudiantes de dicho grupo tienen que salir del Estado de México para asistir a la escuela.

Por otra parte, de los 285 mil 803 censados entre los 15 y 29 años en Sinaloa, sólo el 0.16% tiene que salir del estado para ir a la escuela.

Los jóvenes de este grupo de edad se desplazan fuera de Sinaloa, de acuerdo con su sexo son:

Mujeres: de 148 mil 665 censadas, el 0.17% estudia fuera de Sinaloa

estudia fuera de Sinaloa Hombres: de 137 mil 138 censados, el 0.15% estudia fuera de Sinaloa

Esta cifra es igualmente baja para los menores de entre 6 y 14 años, pues solo el 0.04% tiene que salir de la entidad para poder estudiar.

Desplazamiento para asistir a la escuela en Estado de México y Sinaloa (Encuesta Intercensal 2025/ INEGI)

¿Cuál es el grado de estudios en el Estado de México y Sinaloa?

Por otra parte, la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI señala que la mayor proporción de la población de entre 15 y 29 años en el Estado de México y Sinaloa cuentan con educación media superior.

En el Estado de México, el 43.16% en dicho rango cuenta con educación media superior, de los que:

Mujeres: 42.78%

Hombres: 43.55%

Asimismo, el 27.45% de los jóvenes cuentan con educación superior, mientras que el 28.86% solo cuenta con educación básica y el 0.36% no cuenta con estudios académicos.

Por otra parte, en Sinaloa el 39.52% cuentan con educación media superior, de los que:

Mujeres: 38.48%

Hombres: 40.60%

Además, el 36.67% de los jóvenes cuentan con educación superior, mientras que el 23.13% solo cuenta con educación básica y el 0.43% no cuenta con estudios académicos.