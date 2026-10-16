La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI reveló que el 72.5% de la población en México está afiliada a algún servicio de salud pública o privada.

Mientras que a nivel nacional solo el 3.4% de la población afiliada cuenta con seguro privado, entidades del norte y centro del país superan hasta por tres veces esa proporción.

Las entidades federativas con mayor dinamismo económico y desarrollo urbano concentran los porcentajes más elevados de población asegurada por instituciones particulares, situándose muy por encima del promedio del país.

Nuevo León y la CDMX al frente de la cobertura privada en México

Nuevo León encabeza la lista nacional de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI con el 11.3% de su población afiliada dispone de un seguro privado de salud.

Nuevo León y la CDMX al frente de la cobertura privada en México (Especial)

La entidad registra además una alta tasa global de afiliación a la salud con el 89.1%, donde la principal institución proveedora es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 70.5%.

Le sigue muy de cerca la Ciudad de México, donde el 11.0% de los afiliados tiene acceso a servicios médicos particulares.

En la capital, la tasa general de afiliación alcanza el 80.1%, distribuyéndose entre el IMSS (55.5%), el ISSSTE o ISSSTE estatal (14.1%), los centros de salud e institutos públicos (11.0%) y las aseguradoras privadas.

Ambas demarcaciones superan por más de tres veces el porcentaje nacional de afiliación a la medicina privada.

La concentración del seguro privado en el norte y la zona metropolitana del centro responde a prestaciones laborales ejecutivas, corporativos multinacionales y mayor ingreso disponible.

Distribución de la afiliación a la salud en seguros particulares según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI

Además de Nuevo León y la Ciudad de México, un grupo selecto de estados muestra proporciones destacadas de seguros particulares dentro de su población afiliada:

Querétaro: 8.9% de sus afiliados (con una afiliación total a la salud del 77.7%). Baja California: 8.8% de sus afiliados (con afiliación total del 76.3%). Jalisco: 8.7% de sus afiliados (con afiliación total del 79.0%). Puebla: 8.4% de sus afiliados (con afiliación total del 61.9%). Yucatán: 7.9% de sus afiliados (con afiliación total del 72.1%).

Estados como Chiapas (3.4%), Durango (3.6%) o Guerrero (3.7%), donde el seguro privado tiene una presencia sensiblemente menor dentro de la población afiliada.

A escala nacional, la atención médica recae predominantemente en las instituciones de seguridad social pública:

El IMSS capta al 54.1% de los afiliados

Seguido por IMSS-Bienestar con el 24.4%

El ISSSTE/ISSSTE estatal con el 8.5%

Los centros de salud o institutos públicos con el 6.9%

La baja penetración de los seguros particulares en la mayoría de las entidades federativas subraya una acusada brecha sociodemográfica.

Mientras los polos industriales y urbanos registran niveles de aseguramiento privado cercanos o superiores al 8%, en estados del sur y sureste del país como Chiapas (3.4%) o Guerrero (3.7%), así como en Durango (3.6%).

La atención médica particular representa una proporción menor dentro de la población afiliada formal.