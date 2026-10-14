Casi la mitad de los hogares en México recibe ingresos provenientes de programas sociales del gobierno, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos recién publicados revelan que 41.4% de los hogares mexicanos recibió ingresos de programas gubernamentales en 2025, cifra superior al 25% registrado en 2020, lo que representa un aumento del 16.4% en cinco años.

INEGI revela cuántos hogares mexicanos reciben ingresos de programas sociales

El INEGI reveló que, en 2025, 50.1% de los hogares en México tenían al menos un integrante que recibía ingresos de alguna fuente distinta al trabajo; la institución enlista:

Programas de gobierno

Jubilación o pensión

De alguna persona que vive en otra vivienda dentro del país

De alguna persona que vive en otro país

Casi la mitad de los hogares en México recibe ingresos de programas de gobierno (Captura de pantalla)

Los programas de gobierno encabezan la lista con 41.4% de hogares en México, es decir que, casi la mitad de los hogares en el país tenía al menos un integrante que recibía ingresos de algún programa social, como:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Producción para el Bienestar

Programa de Fertilizantes para el Bienestar

Programa de apoyo para el bienestar de pescadores y acuicultores

Programa de Apoyo al Empleo

Apoyos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

El INEGI reportó que, en 2025, había 39 millones 699 mil 242 hogares en México, de los cuales, cerca de 16.4 millones reportó ingresos provenientes de programas de gobierno, esto representa a 4 de cada 10 familias mexicanas.

Los 5 estados con mayor proporción de hogares que reciben ingresos de programas de gobierno

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, los estados con mayor proporción de hogares que reciben ingresos de programas de gobierno son los siguientes:

Guerrero con 57.0% Oaxaca con 56.9% Chiapas con 53.0% Tabasco con 48.9% Ciudad de México con 48.5%

A diferencia de estos cinco estados, que tienen más de la mitad o casi la mitad de hogares con percepción de algún programa social, hay estados que no alcanzan ni el 30%:

Baja California con 28.4%

Nuevo León con 28.3

Quintana Roo con 25.8%