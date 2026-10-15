La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el Estado de México (Edomex) tiene el mayor porcentaje de personas que deja la entidad en búsqueda de una mejor vivienda.

Si bien es cierto que, el primer factor de desplazamiento de los mexiquenses son los motivos familiares, Edomex tiene mayor movilidad por búsqueda y cambio de vivienda a comparación de toda la República Mexicana.

Miles de mexiquenses dejan Edomex para obtener una vivienda

De acuerdo con los datos recopilados por el INEGI entre 2020 y 2025, el 19.0 % de las personas que vivían en Edomex modificaron su lugar de residencia por razones vinculadas a la vivienda.

Con este 19.0%, correspondiente a 168 mil 413 mexiquenses, Edomex encabeza la lista como la entidad en México que reporta más movilidad con motivos de vivienda, como el conseguir un hogar propio.

Conseguir vivienda mueve a miles de personas del Edomex (INEGI)

El informe del INEGI señala que la causa predominante de movilidad en Edomex continúan siendo los asuntos familiares, que motivaron al 49.9 % de los desplazamientos registrados en los últimos cinco años.

De manera general, las principales causa de migración en el Edomex durante el periodo de análisis son:

Motivos familiares con 49.9%

Vivienda con 19.0%

Trabajo con 17.6%

Estudios con 3.9%

Cuidados de salud propio o de un familiar con 2.7%

Inseguridad delictiva o violencia con 2.0%

Conseguir vivienda mueve a miles de personas del Edomex (INEGI)

Principales causas de migración interna a nivel nacional

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI revelaron que Nuevo León es el estado con mayor migración interna, seguido por la Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, Edomex y Jalisco.

A nivel nacional, los motivos familiares se mantienen como la principal causa de migración interna entre 2020 y 2025, sin embargo la encuesta del INEGI no desglosa a qué situaciones específicas se refiere esta categoría.

El INEGI reporta que las principales causas de migración interna a nivel nacional son:

Motivos familiares con 44.6%

Trabajo con 29.1%

Vivienda con 9.2%

Estudios con 7.1%

Cuidados de salud propia o de un familiar con 3.0%

Inseguridad delictiva o violencia con 2.0%