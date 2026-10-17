En el Estado de México se registran 5,232,428 viviendas particulares habitadas. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, el 55.2% de los hogares mexiquenses cuenta con al menos un automóvil.

Paralelamente, la bicicleta se consolida como medio de transporte en el 30.1% de los hogares, mientras que la motocicleta alcanza una disponibilidad del 15.0% a nivel estatal.

Estos datos reflejan el impacto en saturación vehicular, tiempos de traslado y la marca ambiental en los valles de México y Toluca.

El Estado de México presenta una concentración del automóvil en los corredores metropolitanos

El acceso al vehículo privado presenta marcadas diferencias regionales, concentrándose principalmente en municipios con alto dinamismo económico y desarrollo urbano.

El Estado de México presenta una concentración del automóvil en los corredores metropolitanos
El Estado de México presenta una concentración del automóvil en los corredores metropolitanos (Especial)

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en el corredor del Valle de México, la proporción de viviendas con automóvil supera de manera sustancial la media estatal.

Los municipios con mayor proporción de automotores en vivienda son: Metepec (64.8%), Huixquilucan (64.4%) y Cuautitlán Izcalli (63.7%), donde casi dos de cada tres viviendas cuentan con auto.

En la capital mexiquense, Toluca, el 54.9% de los hogares reporta tener automóvil y Naucalpan de Juárez el 51.5%, situándose muy cerca del promedio de la entidad.

Esta elevada concentración vehicular acentúa la saturación en las arterias viales y demanda una mayor eficiencia en las rutas de transporte público metropolitano.

En municipios como Ecatepec (40.5%), Chalco (36.6%), Villa de Allende (32.0%), Chimalhuacán (28.5%) y Donato Guerra (28.2%), la disponibilidad de automóvil cae a menos de un tercio de los hogares, donde ganan relevancia otros medios como la motocicleta o la bicicleta.

Bicicletas y motocicletas se han convertido en la respuesta a la movilidad del Estado de México a nivel local

Frente a los retos de tráfico y los costos del transporte tradicional, las alternativas de dos ruedas han adquirido un rol protagónico en diversos municipios, respondiendo a necesidades comerciales y de tramos cortos.

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI refleja una relevante adopción de medios de transporte alternativos e individuales:

  • La bicicleta está presente en el 30.1% de las viviendas
  • Mientras que la motocicleta alcanza una disponibilidad del 15.0% en la entidad

El uso de la bicicleta como medio de transporte sobresale en demarcaciones de alta actividad local:

  1. En Chiconcuac, el 72.0% de las viviendas dispone de bicicleta y el 47.8% con motocicleta.
  2. Chiautla 62.1% bicicleta y 40.1% motocicleta, siendo la bicicleta es clave para el transporte de barrio y el comercio local.
  3. En Chalco, el 50.9% de los hogares cuenta con este medio de traslado y 24.4% motocicleta.

Por su parte, la motocicleta ha registrado un crecimiento notable como opción económica y ágil de desplazamiento individual.

En municipios con orografía accidentada o caminos rurales del sur como Tlatlaya (40.5% motocicleta vs. 1.8% bicicleta) y Tejupilco (38.9% motocicleta vs. 5.0% bicicleta), la motocicleta se ha consolidado como el vehículo individual por excelencia, desplazando casi por completo a la bicicleta.

En el municipio de Ecatepec de Morelos, el 16.7% de las viviendas cuenta con motocicleta, coexistiendo con un 40.5% de hogares con automóvil y un 23.7% con bicicleta.

En municipios como Toluca (29.6% bicicleta y 14.9% motocicleta) y Ecatepec de Morelos (23.7% bicicleta y 16.7% motocicleta), los niveles se mantienen cercanos al promedio estatal.

Mientras que en municipios con alta motorización de automóvil como Atizapán de Zaragoza, la presencia de la bicicleta disminuye al 6.7%.

Los datos del INEGI evidencian que las zonas de mayor ingreso mantienen una alta dependencia del automóvil, los municipios comerciales y periurbanos recurren creciente a las motocicletas y bicicletas para solventar sus traslados diarios.

Esta configuración plantea desafíos inmediatos para las políticas públicas locales: la necesidad de ampliar la red de ciclovías seguras, regular el incremento de la circulación de motocicletas y fortalecer la infraestructura del transporte público masivo para garantizar trayectos eficientes y reducir el impacto ambiental en la entidad.

Bicicletas y motocicletas se han convertido en la respuesta a la movilidad del Estado de México a nivel local
Bicicletas y motocicletas se han convertido en la respuesta a la movilidad del Estado de México a nivel local (Especial)