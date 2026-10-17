En el Estado de México se registran 5,232,428 viviendas particulares habitadas. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, el 55.2% de los hogares mexiquenses cuenta con al menos un automóvil.

Paralelamente, la bicicleta se consolida como medio de transporte en el 30.1% de los hogares, mientras que la motocicleta alcanza una disponibilidad del 15.0% a nivel estatal.

Estos datos reflejan el impacto en saturación vehicular, tiempos de traslado y la marca ambiental en los valles de México y Toluca.

El Estado de México presenta una concentración del automóvil en los corredores metropolitanos

El acceso al vehículo privado presenta marcadas diferencias regionales, concentrándose principalmente en municipios con alto dinamismo económico y desarrollo urbano.

El Estado de México presenta una concentración del automóvil en los corredores metropolitanos (Especial)

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en el corredor del Valle de México, la proporción de viviendas con automóvil supera de manera sustancial la media estatal.

Los municipios con mayor proporción de automotores en vivienda son: Metepec (64.8%), Huixquilucan (64.4%) y Cuautitlán Izcalli (63.7%), donde casi dos de cada tres viviendas cuentan con auto.

En la capital mexiquense, Toluca, el 54.9% de los hogares reporta tener automóvil y Naucalpan de Juárez el 51.5%, situándose muy cerca del promedio de la entidad.

Esta elevada concentración vehicular acentúa la saturación en las arterias viales y demanda una mayor eficiencia en las rutas de transporte público metropolitano.

En municipios como Ecatepec (40.5%), Chalco (36.6%), Villa de Allende (32.0%), Chimalhuacán (28.5%) y Donato Guerra (28.2%), la disponibilidad de automóvil cae a menos de un tercio de los hogares, donde ganan relevancia otros medios como la motocicleta o la bicicleta.

Bicicletas y motocicletas se han convertido en la respuesta a la movilidad del Estado de México a nivel local

Frente a los retos de tráfico y los costos del transporte tradicional, las alternativas de dos ruedas han adquirido un rol protagónico en diversos municipios, respondiendo a necesidades comerciales y de tramos cortos.

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI refleja una relevante adopción de medios de transporte alternativos e individuales:

La bicicleta está presente en el 30.1% de las viviendas

Mientras que la motocicleta alcanza una disponibilidad del 15.0% en la entidad

El uso de la bicicleta como medio de transporte sobresale en demarcaciones de alta actividad local:

En Chiconcuac, el 72.0% de las viviendas dispone de bicicleta y el 47.8% con motocicleta. Chiautla 62.1% bicicleta y 40.1% motocicleta, siendo la bicicleta es clave para el transporte de barrio y el comercio local. En Chalco, el 50.9% de los hogares cuenta con este medio de traslado y 24.4% motocicleta.

Por su parte, la motocicleta ha registrado un crecimiento notable como opción económica y ágil de desplazamiento individual.

En municipios con orografía accidentada o caminos rurales del sur como Tlatlaya (40.5% motocicleta vs. 1.8% bicicleta) y Tejupilco (38.9% motocicleta vs. 5.0% bicicleta), la motocicleta se ha consolidado como el vehículo individual por excelencia, desplazando casi por completo a la bicicleta.

En el municipio de Ecatepec de Morelos, el 16.7% de las viviendas cuenta con motocicleta, coexistiendo con un 40.5% de hogares con automóvil y un 23.7% con bicicleta.

En municipios como Toluca (29.6% bicicleta y 14.9% motocicleta) y Ecatepec de Morelos (23.7% bicicleta y 16.7% motocicleta), los niveles se mantienen cercanos al promedio estatal.

Mientras que en municipios con alta motorización de automóvil como Atizapán de Zaragoza, la presencia de la bicicleta disminuye al 6.7%.

Los datos del INEGI evidencian que las zonas de mayor ingreso mantienen una alta dependencia del automóvil, los municipios comerciales y periurbanos recurren creciente a las motocicletas y bicicletas para solventar sus traslados diarios.

Esta configuración plantea desafíos inmediatos para las políticas públicas locales: la necesidad de ampliar la red de ciclovías seguras, regular el incremento de la circulación de motocicletas y fortalecer la infraestructura del transporte público masivo para garantizar trayectos eficientes y reducir el impacto ambiental en la entidad.