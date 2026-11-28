El pronóstico del clima para el Estado de México este sábado 28 de noviembre contempla la posible caída de nieve o aguanieve en distintas regiones montañosas de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno podría presentarse en lugares ubicados por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Debido a su cercanía con volcanes y zonas de elevada altitud, entre los municipios contemplados están:

Zinacantepec

Ocoyoacac

Amecameca

Tlalmanalco

Atlautla

Ecatzingo

¿En qué municipios y zonas podría nevar este sábado?

En Zinacantepec, las partes altas del Nevado de Toluca podrían registrar nieve o aguanieve. Las condiciones también serían favorables en La Marquesa, perteneciente a Ocoyoacac.

Hacia el oriente mexiquense, las inmediaciones del Iztaccíhuatl, entre Amecameca y Tlalmanalco, forman parte de las regiones donde podría presentarse este fenómeno meteorológico.

Asimismo, las zonas elevadas de Atlautla y Ecatzingo, cercanas al volcán Popocatépetl, están contempladas en el pronóstico por encontrarse a gran altitud.

Nieve en el Estado de México (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Además de la posible precipitación invernal, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada en las regiones serranas.

El pronóstico del SMN también advierte sobre lluvias muy fuertes en el sur del Estado de México, con acumulaciones estimadas de entre 50 y 75 milímetros.

Estas condiciones podrían favorecer la presencia de heladas en las zonas más elevadas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperatura.

La población debe abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a las actualizaciones del SMN y los avisos emitidos por Protección Civil.