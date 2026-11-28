Amparo da 5 días al gobierno de la Ciudad de México, en especial a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para que dé a conocer información sobre el agua contaminada en Benito Juárez.

El despacho legal Ledesma & Rodríguez Rivero compartió el plazo, a raíz del amparo que buscaba tanto la información como la garantía de que actualmente el agua no está contaminada.

Sin embargo, la firma señala que no se ha acatado la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México (CDMX), la cual ordena dar a conocer los estudios de laboratorio del problema de 2024.

Agua contaminada en Benito Juárez: Gobierno de CDMX tiene 5 días para compartir información

El Juzgado Octavo de Distrito ordenó un plazo de cinco días al gobierno de CDMX y Segiagua para compartir información clara sobre el agua contaminada en Benito Juárez.

Agua contaminada en Benito Juárez: Gobierno de CDMX tiene 5 días para dar respuestas (La Silla Rota)

El despacho apunta que si bien el gobierno de CDMX ya presentó un listado de supuestas pruebas, no se determinaron ni el origen del agua contaminada ni el probable causante.

Por lo que señalan incumplimiento y en caso de no presentar dicha información, la autoridad correspondiente del gobierno de CDMX podría ser separada del cargo y presentada ante un juez.

El comunicado se da después de que a inicios de 2026, el juzgado Octavo concedió el amparo indirecto 694/2024, para ordenar a las autoridades de CDMX dar a conocer los resultados de laboratorio.

El mismo amparo abarca las pruebas que se hicieron al pozo que abastece a Benito Juárez para determinar el origen de la contaminación, datos que fueron reservados por el Sistema de Aguas de CDMX (SACMEX).

Segiagua debe garantizar que ya no hay agua contaminada en Benito Juárez, dicta sentencia

El amparo también ordena a Segiagua a garantizar que la red actual de Benito Juárez proporciona agua libre de contaminantes, en especial en los domicilios que se vieron afectados.

Y en caso de ser necesario, remediar la infraestructura de la red, tanto en tuberías como en sistemas de almacenamiento, para garantizar que el agua es apta para el consumo humano.