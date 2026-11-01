La temporada de frentes fríos continuará en México durante noviembre de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica el ingreso de 8 sistemas frontales, que podrían provocar descensos de temperatura, heladas, fuertes rachas de viento y lluvias en distintas regiones del país.

Con la llegada de estos fenómenos meteorológicos, las condiciones climáticas cambiarán principalmente en el norte y noroeste del territorio nacional, aunque sus efectos también podrían extenderse a otras entidades.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las masas de aire frío que acompañan a los sistemas frontales, debido a que pueden ocasionar temperaturas bajo cero, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Clima en México 1 de noviembre (@CNPC_MX)

Estos son los estados más afectados por el frío durante noviembre de 2026

El impacto de los frentes fríos no será igual en todo México.

Las entidades del norte y noroeste del país podrían registrar las temperaturas más bajas, con valores por debajo de los cero grados en algunas zonas serranas.

Entre los estados que podrían experimentar las condiciones más gélidas destacan:

Chihuahua

Durango

Baja California

Por otra parte, se pronostican bajas temperaturas, posibles heladas matutinas y bancos de niebla en carreteras de entidades como:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en caminos y carreteras, por lo que se recomienda conducir con precaución, especialmente durante las primeras horas del día.

¿Qué consecuencias tendrán los frentes fríos en México y cómo prevenirlas?

El descenso de temperaturas asociado con los frentes fríos puede representar riesgos para la salud, principalmente por la exposición prolongada al frío y el aumento de enfermedades respiratorias.

Asimismo, las condiciones meteorológicas pueden afectar las actividades cotidianas y las actividades escolares, especialmente en las regiones donde se registren temperaturas extremas.

Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al salir de casa

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Evitar los cambios bruscos de temperatura

Revisar y asegurar techos, puertas y ventanas para prevenir daños por las fuertes rachas de viento

Extremar precauciones al conducir en zonas con bancos de niebla o posibles heladas

Efectos de los frentes fríos en México (@CNPC_MX)

También es importante mantenerse atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales para conocer los cambios en el pronóstico y las medidas preventivas ante el ingreso de nuevos frentes fríos.