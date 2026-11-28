La caída de nieve sorprendió este 27 de noviembre a los habitantes del Cerro Jocotitlán, Estado de México, donde las temperaturas alcanzaron hasta -5 grados centígrados.

En redes sociales circuló el momento en el que el Cerro Jocotitlán, también conocido como Xocotépetl, comenzó a registrar caída de nieve en altitudes cercanas a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Ante este panorama, autoridades y expertos recomiendan a la población evitar subir a zonas altas de la montaña sin el equipo adecuado, debido al riesgo relacionado con el hielo y la reducida visibilidad.

El Cerro Jocotitlán registra temperaturas de hasta -5 grados (@Conoce-Jocotitlán)

Cerro Jocotitlán registra caída de nieve ante intenso frío en el Estado de México

Las bajas temperaturas asociadas al actual Frente Frío número 8 ya dejan sus primeros efectos con la caída de nieve en las zonas altas del Estado de México.

De acuerdo con reportes difundidos por especialistas en meteorología, la nevada se presenta acompañada de temperaturas extremas que oscilan entre los -5 y -2 grados centígrados.

Además, se prevé que el fenómeno continúe durante las próximas horas, lo que podría incrementar la intensidad de la nevada y extender la cobertura de nieve hacia otras partes del Estado de México.

❄️COMIENZA NEVADA EN EL CERRO JOCOTITLÁN



🟣Al norte del EdoMex en el Cerro #Xocotépetl la nieve ha llegado desde los 3800 msnm aprox



⚠️🥶En próximas horas serpa fuerte nevada bajando la cota de nieve y cubriendo toda la zona con temperaturas de -5 a -2°C#TiempoInvernal pic.twitter.com/1N9XVWibKk — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) November 27, 2026

¿Dónde caerá nieve en el Estado de México o cerca de CDMX?

Se espera que este fin de semana el Frente Frío 8 provoque bajas temperaturas y la posible caída de nieve en algunas zonas de la Ciudad de México:

Ajusco

Sierra de Chichinautzin y Cerro del Pelado

Sierra de las Cruces

Desierto de los Leones y Los Dinamos

En los alrededores de la CDMX y el Estado de México se espera en: