La primera nevada de la temporada invernal 2026-2027 llegó a la sierra de Durango el jueves 26 de noviembre, dejando bosques, caminos y viviendas cubiertos de blanco.

El fenómeno sorprendió a habitantes de distintas localidades del municipio de Guanaceví, donde la nieve comenzó a caer alrededor de las 19:00 horas y transformó el paisaje montañoso.

Entre las comunidades donde nevó se encuentran Agua del Pino, El Cedro, Ciénega de la Vaca, Las Mangas, Ejido Laguna Seca y La Peña, que amanecieron con postales invernales.

Nevada en Durango 2026 (Capturas de video)

Protección Civil supervisa comunidades tras la primera nevada en Durango

La llegada de la primera tormenta invernal activó medidas ante las bajas temperaturas que pueden afectar a las poblaciones de las zonas serranas durante las próximas semanas.

Luego de recibir los primeros reportes, las autoridades de Durango iniciaron recorridos de supervisión alrededor de las 19:00 horas del jueves para identificar posibles riesgos.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que hasta el momento no se habían registrado incidentes graves relacionados con las nevadas en la entidad.

Nevada en Durango 2026 (Capturas de video)

La dependencia mantiene comunicación con autoridades municipales para atender emergencias, especialmente en localidades donde el descenso de temperatura puede representar un riesgo para las familias.

Además, el Consejo Estatal de Protección Civil permanece instalado en sesión permanente para coordinar las acciones de las instituciones durante la temporada invernal 2026-2027.

Durango dispone de más de 100 albergues y refugios temporales para recibir a personas que necesiten protegerse del frío, principalmente en comunidades vulnerables.

En caso de una emergencia mayor, también se contempla la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante la aplicación del Plan DN-III-E.