¿Quién es Francisco Javier Arvayo? Se trata del músico que se desempeña como vocalista de la agrupación que interpreta corridos tumbados llamada Doble Blindaje.

De acuerdo con lo indicado en reportes, el cantante y compositor comenzó su carrera musical desde temprana edad, pues él mismo ha afirmado que aprendió a tocar guitarra desde que tenía 12 años.

Francisco Javier Arvayo (javier_arvayo1/Instagram)

¿Quién es Francisco Javier Arvayo?

Francisco Javier Arvayo es un cantante y compositor de 23 años originario de Hermosillo, Sonora, que actualmente es la voz principal de la agrupación deo corridos tumbados Doble Blindaje.

El vocalista comenzó en la música desde niño y a los 12 años tomó por primera vez una guitarra, instrumento que aprendió a tocar en pocos meses por su gusto por el mundo del espectáculo.

A sus 18 años ya contaba con cinco sencillos en plataformas digitales y se fijó la meta de consolidarse en la industria musical, según su propio relato publicado en Songstats.

Más tarde, se sumó a Doble Blindaje, grupo que inició en 2022 y tiene ya cinco álbumes, más de 40 lanzamientos y 23.5 millones de reproducciones con temas como “Andamos Enclicados” y “El M80”.

La noche del 25 de noviembre de 2026, Francisco Javier Arvayo fue atacado a balazos mientras Doble Blindaje se presentaba en Hermosillo, y recibió siete impactos que lo dejaron gravemente herido.

Doble Blindaje (Especial)

¿Qué edad tiene Francisco Javier Arvayo?

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora dio a conocer que Francisco Javier Arvayo tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Javier Arvayo?

No hay información pública que confirme que Francisco Javier Arvayo esté casado, en redes sociales solo se menciona que tendría alguna pareja sentimental.

Francisco Javier Arvayo (javier_arvayo1/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Francisco Javier Arvayo?

El signo zodiacal de Francisco Javier Arvayo no está registrado en los reportes públicos, por lo que no es posible confirmarlo.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Javier Arvayo?

Aunque no existen confirmaciones al respecto, se podría establecer con base en sus publicaciones de redes que Francisco Javier Arvayo no tiene hijos.

Francisco Javier Arvayo (javier_arvayo1/Instagram)

¿Qué estudió Francisco Javier Arvayo?

En cuanto a la formación académica del músico, no hay información pública que indique que Francisco Javier Arvayo haya cursado estudios formales o superiores.

¿En qué ha trabajado Francisco Javier Arvayo?

En lo que respecta a su experiencia laboral, más allá de su carrera musical, no se han encontrado registros de otros empleos previos de Francisco Javier Arvayo.