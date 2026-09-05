El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de 56 frentes fríos en México para la temporada 2026-2027, cifra que se coloca ligeramente por encima del promedio histórico habitual.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, reveló que el mayor número de frentes fríos se concentrará de noviembre a enero, siendo diciembre el mes en el que más sistemas podrían darse.

México tendrá 56 frentes fríos en la temporada 2026-2027, anticipa el SMN

De acuerdo con la información, el promedio de frentes fríos por temporada es de 50; sin embargo, para el periodo de 2026-2027 se esperan 56 sistemas.

Se distribuirán de la siguiente manera en los próximos meses:

Septiembre: 3 frentes fríos

Octubre: 7 frentes fríos

Noviembre: 8 frentes fríos

Diciembre: 9 frentes fríos

Enero: 8 frentes fríos

Febrero: 7 frentes fríos

Marzo: 6 frentes fríos

Abril: 6 frentes fríos

Mayo: 2 frentes fríos

Frente Frío 14: se esperan heladas la madrugada del 16 de noviembre en estos estados (Crisanta Espinoza / Crisanta Espinosa Aguilar)

Dado que septiembre y octubre aún forman parte de la temporada de lluvia, existe un riesgo importante de que los frentes fríos interactúen con ciclones tropicales y agraven las bajas temperaturas.

La combinación de frentes fríos y precipitaciones podría generar lluvias torrenciales y eventos severos de inundación, un escenario que ocurre de manera muy común en el Golfo de México.

A partir de marzo de 2027, la atención del SMN cambiará drásticamente, pues comenzará la preocupación por las ondas de calor y las temperaturas máximas extremas para el resto de la temporada.