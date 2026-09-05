El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de 56 frentes fríos en México para la temporada 2026-2027, cifra que se coloca ligeramente por encima del promedio histórico habitual.
Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, reveló que el mayor número de frentes fríos se concentrará de noviembre a enero, siendo diciembre el mes en el que más sistemas podrían darse.
México tendrá 56 frentes fríos en la temporada 2026-2027, anticipa el SMN
De acuerdo con la información, el promedio de frentes fríos por temporada es de 50; sin embargo, para el periodo de 2026-2027 se esperan 56 sistemas.
Se distribuirán de la siguiente manera en los próximos meses:
- Septiembre: 3 frentes fríos
- Octubre: 7 frentes fríos
- Noviembre: 8 frentes fríos
- Diciembre: 9 frentes fríos
- Enero: 8 frentes fríos
- Febrero: 7 frentes fríos
- Marzo: 6 frentes fríos
- Abril: 6 frentes fríos
- Mayo: 2 frentes fríos
Dado que septiembre y octubre aún forman parte de la temporada de lluvia, existe un riesgo importante de que los frentes fríos interactúen con ciclones tropicales y agraven las bajas temperaturas.
La combinación de frentes fríos y precipitaciones podría generar lluvias torrenciales y eventos severos de inundación, un escenario que ocurre de manera muy común en el Golfo de México.
A partir de marzo de 2027, la atención del SMN cambiará drásticamente, pues comenzará la preocupación por las ondas de calor y las temperaturas máximas extremas para el resto de la temporada.