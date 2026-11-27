Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México alerta de la posible caída de nieve o aguanieve en los estados Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante la primera tormenta invernal de la temporada en México, la presidenta advirtió de las complicadas condiciones climatológicas para este viernes 27 de noviembre de 2026.

La mandataria explicó en un mensaje a través de su cuenta oficial en X, que las afectaciones alcanzarán a las entidades del centro y occidente del país.

Sheinbaum alerta por posible caída de nieve o aguanieve en Jalisco, Colima y Michoacán (Claudia Sheinbaum en X)

Además de bajas temperaturas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua, por lo que recordó a la población la importancia de extremar precauciones, abrigarse y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , a través de la Conagua advierte que esta a la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, así como la masa de aire ártico que impulsó al frente número 8.

Los estados afectados por la primera tormenta invernal de la temporada en México

Asimismo, el SMN, señaló que para este viernes 27 de noviembre por la mañana, habrá un importante descenso en las temperaturas en varias entidades del país.

Por lo que las más afectadas serán:

Zonas serranas de Durango y Chihuahua con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas

Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas con -5 a 0 grados con heladas

Zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca con 0 a 5 grados

Con estas condiciones, se prevé un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, norte y centro de México.

Al respecto de la caída de nieve o aguanieve se prevé que sea en las zonas montañosas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Extendiéndose durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar de:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Ciudad de México

Lluvias por primera tormenta invernal de México 2026

Además de las heladas que se esperan en las zonas altas de México, también se pronostican lluvias en varias entidades como: