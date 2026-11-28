Los bancos de niebla en la autopista México-Cuernavaca reducen la visibilidad este viernes 27 de noviembre de 2026, principalmente en distintos puntos del recorrido hacia Morelos.

Las condiciones complican la circulación en las curvas de los kilómetros 27 al 29, así como en zonas posteriores, donde se reporta visibilidad limitada en ambos sentidos.

También hay niebla densa en San Miguel Topilejo, Tepoztlán y La Pera, además de las inmediaciones del kilómetro 70, por lo que se recomienda conducir con precaución.

¿Qué tramos de la autopista México-Cuernavaca tienen niebla?

La Guardia Nacional Carreteras emitió un aviso preventivo por la visibilidad reducida entre los kilómetros 27 y 29 de la autopista México-Cuernavaca, donde las curvas requieren especial atención.

En San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, se registra niebla densa y ambiente frío, particularmente a la altura del kilómetro 28 de la carretera.

A partir del kilómetro 35 rumbo a Cuernavaca también hay visibilidad limitada, con posibles afectaciones para quienes circulan en ambos sentidos de la autopista.

Niebla afecta varios tramos de la autopista México-Cuernavaca (Cap)

Las condiciones se extienden a las inmediaciones de Tepoztlán y La Pera, donde la niebla afecta tanto a quienes viajan hacia Morelos como hacia Ciudad de México.

Alrededor del kilómetro 70 también se reporta neblina densa, situación que puede dificultar la identificación de otros vehículos y las condiciones del camino.

Ante estos reportes, se recomienda reducir la velocidad, evitar frenados bruscos y aumentar la distancia de seguridad respecto al automóvil que circula adelante.

Asimismo, los conductores deben encender las luces bajas o antiniebla, evitar rebases innecesarios y utilizar las intermitentes si la visibilidad disminuye considerablemente.