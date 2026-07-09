La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4021 con motivo del Día Mundial del Perro.

Durante la ceremonia, realizada en el Palacio de Gobierno del Estado de México, también participó Alma Diana Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

El billete conmemora la efeméride del 21 de julio, fecha dedicada a generar conciencia sobre el bienestar animal y la tenencia responsable.

Lotería Nacional promueve la adopción responsable y el bienestar animal

Delfina Gómez agradeció a Lotería Nacional por elegir al Estado de México como sede para la presentación del billete y destacó que las imágenes que aparecen en la edición especial corresponden a perritos rescatados, que encontraron una segunda oportunidad gracias a la adopción.

La mandataria señaló que esta iniciativa busca fortalecer una cultura de respeto hacia los animales y sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción responsable, la esterilización y la prevención del abandono.

Asimismo, invitó a las y los mexiquenses a adquirir un cachito del Sorteo Mayor, al considerar que el billete representa una oportunidad para reflexionar sobre el trato que reciben los seres sintientes y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Lotería Nacional lanza billete conmemorativo del Día Mundial del Perro en Edomex. (Cortesía )

Sorteo Mayor No. 4021 repartirá 66 millones de pesos en premios

Por su parte, Olivia Salomón destacó que el bienestar animal también implica promover la empatía, la responsabilidad y una convivencia más armónica entre las personas y sus mascotas.

La directora general de Lotería Nacional subrayó que, con esta emisión especial, 3 millones 600 mil cachitos recorrerán el país con un mensaje de respeto y protección hacia los animales, además de la posibilidad de obtener un premio.

El Sorteo Mayor No. 4021 ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El sorteo se realizará el 21 de julio y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Lotería Nacional. Los billetes ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados y en la plataforma miloteria.mx.