La Lotería Nacional emitió el billete conmemorativo del 75 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, correspondiente al Sorteo Mayor No. 4022.

El billete fue develado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, en reconocimiento a la comunidad universitaria que ha aportado al pensamiento social y político del país.

Olivia Salomón devela billete conmemorativo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de Ciudad Universitaria

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio “Ricardo Flores Magón” de la FCPyS, facultad que ofrece seis carreras: Administración Pública, Antropología, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología.

Olivia Salomón destacó que durante 75 años la institución ha formado a miles de mujeres y hombres que han servido a México desde el servicio público, la academia, la diplomacia y los medios de comunicación, con un legado que trasciende las aulas y contribuye al desarrollo democrático del país.

Subrayó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México impulsa un gobierno que reconoce la educación pública, la ciencia y el conocimiento como herramientas para construir un país con mayor bienestar y justicia.

FCPyS de la UNAM celebra 75 años con billete de Lotería y sorteo de 21 millones de pesos. (Cortesía)

Alejandro Chanona celebra reconocimiento de Lotería Nacional a la trayectoria de la FCPyS

El director de la FCPyS destacó que desde su fundación en 1951 como Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la facultad ha formado generaciones de profesionistas comprometidos con el desarrollo del país, desde la profesionalización del servicio público hasta la diplomacia, los derechos humanos y el quehacer periodístico.

El evento cerró con el tradicional grito de Goya de la comunidad universitaria, con la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno, exdirectores de la facultad y la profesora emérita Judit Bokser.

FCPyS de la UNAM celebra 75 años con billete de Lotería y sorteo de 21 millones de pesos. (Cortesía)

Los 3 millones 600 mil cachitos recorrerán todo México. El Sorteo Mayor No. 4022 se realizará el 28 de julio de 2026 con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos, con transmisión en vivo por YouTube en el canal Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.