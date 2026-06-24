Desde la capital del estado, la Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Mayor No. 4017, con el que se conmemoró el 112 aniversario de la Toma de Zacatecas, uno de los episodios más importantes de la Revolución Mexicana.

El evento fue encabezado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, ante cientos de asistentes reunidos en la Sala Magna del Centro Platero, donde se resaltó el valor histórico y cultural de este acontecimiento.

Lotería Nacional conmemora la Toma de Zacatecas con sorteo en territorio

Durante el evento, el gobernador destacó que la Toma de Zacatecas representa uno de los momentos más trascendentes de la historia nacional, al consolidar el movimiento revolucionario y reafirmar los ideales de justicia social.

Asimismo, subrayó que los billetes del Sorteo Mayor incluyen imágenes del patrimonio cultural del estado, lo que permite difundir la riqueza histórica de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Por su parte, la titular de la Lotería Nacional señaló que este hecho histórico simboliza lucha, resistencia y justicia social, y forma parte de las grandes gestas que han construido la identidad del país.

Sorteo Mayor 4017 reparte 66 millones de pesos en premios

El Sorteo Mayor No. 4017 contó con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 23696.

El segundo premio, por 2 millones 550 mil pesos, fue para el billete No. 19859, mientras que el tercer premio, por 900 mil pesos, correspondió al billete No. 02738.

Las autoridades destacaron que este tipo de sorteos permiten acercar la historia y las tradiciones a la población, además de fortalecer la identidad cultural del país a través de la Lotería Nacional.