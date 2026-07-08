Escobedo dio inicio a las operaciones de la primera nave de AREYA Escobedo Industrial Park, un proyecto que fortalece su desarrollo industrial y consolida al municipio como un destino estratégico para la atracción de inversiones y la generación de empleos en Nuevo León.

La primera etapa del complejo cuenta con una nave de 70 mil metros cuadrados y ya contempla las bases para la construcción de una segunda fase, con la que se busca atraer a más empresas y ampliar la capacidad del parque industrial.

Con este proyecto, Escobedo reafirma su potencial para impulsar el crecimiento económico, crear nuevas oportunidades laborales y fomentar la prosperidad, en línea con los objetivos del Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

AREYA Escobedo Industrial Park impulsará nuevas inversiones y empleos

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Cristóbal Ruelas, director de la Unidad de Negocios de la Industria AREYA, encabezaron la ceremonia de entrega e inicio de operaciones de la nave industrial.

Durante el evento, Quiroga Chapa señaló que el Gobierno municipal acompañó el desarrollo del proyecto mediante procesos técnicos y administrativos que permitieron su ejecución con orden y certeza jurídica.

Asimismo, destacó que las gestiones realizadas por el municipio contribuirán a que más parques industriales elijan a Escobedo para establecer sus centros de operaciones, fortaleciendo así la actividad económica de la región.

Además, el proyecto ya contempla la construcción de una segunda etapa, la cual permitirá incrementar la capacidad del parque industrial, atraer nuevas empresas y seguir generando empleo, crecimiento económico y beneficios para la ciudadanía de Escobedo.

AREYA inaugura macro nave industrial en Escobedo y genera nuevos empleos. (Cortesía)

A la ceremonia también asistieron Andrés Mijes Llovera, alcalde con licencia de Escobedo; César Leija, secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal; Pablo Zambrano, integrante del Consejo de AREYA; Arturo Aguilera Flores, coordinador comercial de AREYA, y Patricio Domínguez, representante de Newmark.