La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo dedicado a la Selección Mexicana que participa en la edición mundialista de 2026, como parte del Sorteo Mayor No. 4020.

El diseño del billete reconoce al representativo nacional y se suma a la celebración de la Copa Mundial, además de brindar a los participantes la oportunidad de concursar por distintos premios.

Billete de la Selección Mexicana ya está disponible

Los tres millones 600 mil billetes de la Selección Mexicana ya se encuentran disponibles para su adquisición con la fuerza de ventas de Lotería Nacional, en puntos autorizados y mediante los canales electrónicos de la institución.

La emisión busca conmemorar la tercera ocasión en que México recibe una Copa Mundial en su territorio, a través de una pieza especial que celebra la identidad deportiva del país.

Por lo que la Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor No. 4020 se realizará el próximo 14 de julio de 2026.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

Cada cachito tiene un costo de 30 pesos, mientras que la serie completa puede adquirirse por 600 pesos. Mientras que el sorteo se llevará a cabo el martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas, y la transmisión podrá seguirse a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.