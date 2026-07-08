De acuerdo con el oficial mayor, Noé Lara Enríquez, la Oficialía Mayor inició mesas de trabajo con representantes del personal de seguridad y custodia penitenciaria para analizar la viabilidad financiera de un posible incremento salarial.

La reunión se realizó por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, como parte de una política de atención institucional y diálogo con las y los servidores públicos.

La Oficialía Mayor inició mesas de trabajo para analizar la viabilidad de un aumento salarial a custodios penitenciarios. (cortesía )

Oficialía Mayor realizará análisis financiero

El oficial mayor, Noé Lara Enríquez, explicó que la dependencia llevará a cabo las proyecciones financieras y revisiones presupuestales correspondientes para determinar la viabilidad de la propuesta.

Precisó que el análisis se realizará de manera responsable y en función de la disponibilidad de recursos públicos. Además, señaló que el proceso continuará mediante mesas de trabajo sustentadas en el diálogo, la revisión técnica y la comunicación constante entre las partes involucradas.

El objetivo, indicó, es atender las inquietudes del personal de seguridad y custodia penitenciaria sin comprometer el manejo ordenado de las finanzas estatales.

Asimismo, la Oficialía Mayor reiteró que el Gobierno de San Luis Potosí, mantiene una política laboral orientada al reconocimiento de las y los servidores públicos que desempeñan funciones prioritarias para la seguridad y el orden institucional.