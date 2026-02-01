Delfina Gómez Álvarez logró una reducción histórica en los casos de feminicidio en el Estado de México durante su administración. Tan solo en 2025, la entidad registró una disminución del 24.66 por ciento en comparación con 2024, alcanzando la cifra más baja desde el inicio de su gobierno.

Estos resultados son producto de la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial, particularmente con la creación de los Juzgados LIBRE, enfocados en atender la violencia de género con perspectiva especializada.

Delfina Gómez fortalece estrategia contra el feminicidio en el Estado de México

Además de la baja registrada entre 2024 y 2025, al comparar las cifras con 2022, el delito de feminicidio se redujo 61 por ciento, al pasar de 138 a 55 víctimas, como resultado del fortalecimiento de las medidas de protección y atención integral a la violencia de género.

Entre las principales acciones implementadas destacan:

Operativos Violeta a cargo de la Policía de Género en colonias, transporte público y espacios abiertos

Atención prioritaria en 11 municipios con Alerta de Violencia de Género

Intervención en las causas estructurales de la violencia

Actuación oportuna y coordinada de las instituciones de seguridad y justicia

Asimismo, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías municipales, se fortaleció la prevención, investigación y protección a mujeres en situación de riesgo.

Gracias a estas acciones, por primera vez desde 2018, el Estado de México dejó de ocupar el primer lugar nacional en incidencia de feminicidio.

Delfina Gómez consigue reducir índice de feminicidio en Estado de México. (cortesía)

Operativos Violeta refuerzan la protección a mujeres en el EdoMéx

De junio de 2024 a enero de 2026, la Policía de Género realizó 125 Operativos Violeta, con presencia en:

Mil 120 colonias en todo el territorio estatal

Mil 708 espacios públicos

Mil 58 paraderos de transporte público

Durante este periodo también se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se realizaron mil 597 traslados de probables responsables y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda.

Además, fueron detenidas 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico, por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género.

Delfina Gómez consigue reducir índice de feminicidio en Estado de México. (cortesía)

Juzgado LIBRE, eje clave en la política de género de Delfina Gómez

A estas acciones se suma el avance del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, diseñado para brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Tras la aprobación de la reforma constitucional impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se trabaja en la armonización de las leyes secundarias en coordinación con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Consejería Jurídica, la FGJEM y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El Juzgado LIBRE iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género, para posteriormente ampliar su cobertura a toda la entidad.

Operará 24 horas al día, los 365 días del año, con facultades para dictar medidas de protección urgentes, reducir tiempos de respuesta y garantizar acompañamiento continuo a las víctimas.

Este esfuerzo institucional se suma a los resultados del Poder Judicial del Estado de México en 2025, cuando se emitieron 96 sentencias condenatorias por feminicidio, con 99 personas involucradas, reflejando el compromiso con la justicia, el combate a la impunidad y la protección de los derechos de las mujeres.