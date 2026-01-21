Con una inversión estatal de 40 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la reconstrucción integral de la avenida Miguel Hidalgo, en el municipio de Texcoco, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y detonar el desarrollo urbano en la región oriente de la entidad.

Durante el evento, la mandataria afirmó que el 2026 será el Año de las Obras en el Estado de México, al subrayar que su administración prioriza la inversión en infraestructura como una herramienta clave para combatir rezagos históricos y elevar la calidad de vida de las familias.

Reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo transforma la movilidad en Texcoco

Delfina Gómez detalló que la modernización de la Avenida Miguel Hidalgo beneficia de manera directa a más de 40 mil habitantes y fue financiada al 100% con recursos del Estado de México como parte del compromiso del actual gobierno con obras de impacto social y urbano.

Los trabajos se realizaron a lo largo de 2.8 kilómetros de una de las arterias más importantes de Texcoco e incluyeron la reconstrucción total de la carpeta asfáltica, la construcción de nuevas banquetas y guarniciones, así como señalización vial moderna para peatones y automovilistas.

Delfina Gómez entrega reconstrucción de Av. Miguel Hidalgo en Texcoco con inversión estatal de 40 mdp (Cortesía)

Asimismo, se llevó a cabo la instalación y rehabilitación de más de 200 luminarias, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en la zona, así como obras de mejoramiento del drenaje pluvial, fundamentales para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Delfina Gómez acelera el desarrollo regional en el Edomex

La gobernadora señaló que su administración mantiene como ejes centrales la seguridad y la obra pública, con especial énfasis en servicios básicos, infraestructura educativa y sistemas de agua potable. Además, indicó que estas acciones responden a una visión social que busca llevar desarrollo a las comunidades que durante años permanecieron en el abandono.

Por su parte, la avenida Miguel Hidalgo cumple un papel clave al conectar zonas habitacionales, el centro de Texcoco y vialidades regionales de alta afluencia, por lo que su modernización contribuye a reducir tiempos de traslado, fortalecer la actividad comercial y mejorar la experiencia diaria de miles de usuarios.

Delfina Gómez entrega reconstrucción de Av. Miguel Hidalgo en Texcoco con inversión estatal de 40 mdp (Cortesía)

Esta obra se enmarca en la estrategia de modernización urbana que el gobierno estatal impulsa en distintos municipios, especialmente a través del Plan Oriente, enfocado en atender a 10 municipios con mayores rezagos mediante inversión directa en infraestructura, servicios y desarrollo social.