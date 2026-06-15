El dirigente estatal del Partido Verde en el Estado de México y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Pepe Couttolenc, sostuvo un encuentro con líderes sindicales de la entidad para fortalecer la agenda laboral y construir soluciones en favor de las y los trabajadores mexiquenses.

La reunión se llevó a cabo en Tlalnepantla, donde representantes sindicales y el líder ecologista intercambiaron propuestas y planteamientos orientados a mejorar las condiciones laborales, ampliar las oportunidades de desarrollo y contribuir al bienestar de las familias trabajadoras.

Pepe Couttolenc impulsa diálogo con sindicatos para fortalecer derechos y bienestar laboral

Durante el encuentro, Pepe Couttolenc reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto, directo y permanente con los sectores que representan a miles de familias trabajadoras en la entidad.

El coordinador parlamentario del PVEM señaló que escuchar las necesidades de las y los trabajadores es fundamental para impulsar mejores condiciones laborales, generar oportunidades de desarrollo y promover el bienestar de las familias mexiquenses.

Asimismo, destacó que las y los trabajadores constituyen una de las principales fuerzas que impulsan al Estado de México, por lo que el Partido Verde continuará construyendo espacios de diálogo con quienes defienden sus derechos y representan sus causas.

Por su parte, los líderes sindicales compartieron inquietudes relacionadas con las necesidades del sector, además de presentar propuestas para fortalecer las oportunidades laborales, mejorar las condiciones de trabajo y consolidar una agenda común en beneficio de las y los trabajadores mexiquenses.

La reunión permitió fortalecer la comunicación entre ambas partes y avanzar en una ruta de trabajo conjunta para promover acciones que contribuyan al bienestar de las y los trabajadores del Estado de México y sus familias.