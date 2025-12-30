La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la Mesa de Paz realizada en el C5 de la policía estatal, donde se evaluaron los avances en materia de seguridad en el municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo apoyo ha sido clave para fortalecer la estrategia de seguridad en la demarcación.

La Mesa de Paz también fue encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, donde se informó que Ecatepec registra una disminución significativa en los delitos de alto impacto, resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

Azucena Cisneros y Delfina Gómez avanzan en seguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros Coss reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez por priorizar a Ecatepec mediante la implementación del Mando Unificado, con operativos y acciones estratégicas enfocadas en el combate a la delincuencia.

Destacó que el apoyo de fuerzas federales como la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como de la policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha sido fundamental para inhibir la comisión de delitos en el municipio.

Por su parte, Delfina Gómez subrayó los resultados del trabajo en equipo y refrendó su apoyo permanente a Ecatepec y a las Mesas de Paz, cuyos efectos positivos se reflejan en distintos municipios del Estado de México.

Ecatepec reduce 25% los delitos de alto impacto en 2025 con Mesa de Paz (Cortesía)

Ecatepec reduce 25% los delitos de alto impacto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, del 1 de enero al 28 de diciembre de 2025, Ecatepec logró una reducción del 25% en los delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, con una baja del 33%, y el robo de vehículos, con una disminución del 37%, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las autoridades señalaron que estas cifras representan un quiebre en la inercia delictiva de largo plazo que durante años afectó al municipio, y reconocieron el trabajo continuo en las Mesas de Paz y la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

En la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia de la entidad, así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración.