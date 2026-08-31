La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dio inicio al Ciclo Escolar 2026-2027 en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, en Xalatlaco, donde anunció que las y los estudiantes del Estado de México ya cuentan con seguro escolar.

Ante estudiantes, docentes, madres y padres de familia, la gobernadora del Estado de México, destacó que este beneficio forma parte de un paquete que incluye útiles escolares, becas, libros de texto gratuitos y mejoras a la infraestructura educativa.

Muchos de los maestros nos preocupamos porque un niño se enferma, hay un accidente y a dónde lo enviamos. Pues ya también a partir de este primer minuto ya cuenta con un seguro escolar todos los estudiantes que integran las diferentes instituciones educativas. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

Durante su administración, el Gobierno del Estado de México y la Federación han destinado más de 12 mil 313 millones de pesos a la educación en la entidad, en rubros como becas, estímulos, útiles, mobiliario, material didáctico, infraestructura, equipamiento y sistemas de captación de agua pluvial.

Delfina Gómez anuncia seguro escolar para estudiantes del Edomex. (cortesía )

En Xalatlaco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez también anunció la entrega de 40 equipos de cómputo para la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para la formación de los estudiantes.

Continúa Mochila de Paz en el ciclo escolar 2026-2027

La gobernadora del Estado de México informó que durante este ciclo escolar continuará el programa Mochila de Paz y pidió a madres y padres de familia participar en esta estrategia preventiva.

“También se va a continuar con lo que es el programa Mochila de Paz, que ahí les pedimos mucho a los padres de familia que nos apoyen cuidando y resguardando lo que traen sus pequeños. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

La mandataria mexiquense también destacó la importancia de la formación, capacitación y profesionalización del magisterio, además de reconocer a las y los docentes que participaron en el Segundo Congreso Internacional de Educación del Estado de México, previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Delfina Gómez anuncia seguro escolar para estudiantes del Edomex. (cortesía )

Edomex se sumará al programa ABC de las Emociones

La gobernadora Delfina Gómez señaló que las acciones de su administración se suman a la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto en materia de becas como en atención socioemocional de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, informó que el Estado de México se incorporará al programa ABC de las Emociones, con adecuaciones de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad escolar.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que mediante la estrategia “EdoMéx al 100 con este Regreso a Clases”, las 19 mil 600 escuelas de educación básica ya cuentan con sus libros de texto gratuitos.

Delfina Gómez anuncia seguro escolar para estudiantes del Edomex. (cortesía )

Asimismo, inició la entrega de útiles escolares para más de 2.7 millones de estudiantes, con una inversión superior a mil 255 millones de pesos.

Con el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027, el Gobierno del Estado de México destacó las acciones implementadas en materia de apoyo escolar, prevención, infraestructura y atención socioemocional para las comunidades educativas de la entidad.