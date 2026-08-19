Los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez concluyeron la construcción de seis nuevos bachilleratos tecnológicos por medio del Plan Oriente en el Estado de México, con una capacidad conjunta para ocho mil 910 estudiantes.

Los nuevos planteles cuentan con carreras técnicas vinculadas con áreas de creciente demanda. En Chalco se ofrecen Logística, Preparación de Alimentos y Bebidas y Producción Industrial de Alimentos; en Chimalhuacán, Inteligencia de Negocios, Urbanismo y Desarrollo Sostenible e Inteligencia Artificial; mientras que Ecatepec incorpora Nanotecnología, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

En Ixtapaluca, la oferta incluye Ciberseguridad, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sostenible. En Nezahualcóyotl cuenta con Software Embebido, Inteligencia Artificial y Producción Digital y Experiencias Inmersivas, mientras que Texcoco ofrece Ciberseguridad, Sistemas de Producción Agrícola y Sistemas de Producción Pecuaria.

Plan Oriente concluye construcción de seis bachilleratos tecnológicos. (cortesía)

Plan Oriente amplía oferta de carreras técnicas

La infraestructura educativa del Plan Oriente también incluyó la reconversión de planteles en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan, con avances que permitieron adaptar espacios para atender las necesidades educativas de la región.

Plan Oriente concluye construcción de seis bachilleratos tecnológicos. (cortesía)

El Plan Oriente contempla aumentar la matrícula a 4 mil 950 nuevos lugares de educación media superior. En esta etapa están considerados nuevos Bachilleratos Tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, mientras que también se incorporan Ciberbachilleratos en La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.