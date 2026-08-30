La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una reunión plenaria con la bancada de Morena en el Congreso mexiquense, donde se revisaron los avances de la Cuarta Transformación en la entidad y se definieron prioridades para el próximo periodo de sesiones.

Al encuentro acudieron Ariadna Montiel, Armando Quintero y Citlalli Hernández, integrantes de la dirigencia nacional de Morena, así como legisladores mexiquenses. Durante la reunión también se abordaron los retos políticos y electorales rumbo a 2027.

Delfina Gómez destaca coordinación con Claudia Sheinbaum en Edomex

Durante la plenaria, Delfina Gómez destacó la coordinación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como las constantes visitas de la mandataria federal al Estado de México.

La gobernadora señaló que la presidenta “nunca viene con las manos vacías”, al referirse a las inversiones y proyectos federales destinados a atender los rezagos de la entidad. Entre ellos mencionó el Plan Oriente, acciones de seguridad, hospitales y nuevas universidades, con beneficios para millones de mexiquenses.

Morena Edomex prepara agenda legislativa para próximo periodo

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó el trabajo realizado por la bancada de Morena durante los primeros dos años de la LXII Legislatura.

Duarte Olivares señaló que los legisladores han respaldado 183 de las 185 iniciativas enviadas por Delfina Gómez al Congreso local. Para el próximo periodo, llamó a mantener la cercanía con la población y reforzar el trabajo territorial ante los procesos políticos y electorales que se aproximan.

La agenda legislativa contempla 88 propuestas relacionadas con el combate a la corrupción, la simplificación de trámites administrativos y el impulso al gobierno digital, entre otros temas. Los proyectos prioritarios fueron presentados por Francisco Vázquez, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo.

Delfina Gómez y Morena perfilan ruta rumbo a 2027

La reunión también abordó la continuidad y el crecimiento de los proyectos de la Cuarta Transformación en el Estado de México rumbo a 2027, con la coordinación entre los gobiernos federal y estatal como uno de los principales ejes.

En este contexto, se prevé una próxima visita de Claudia Sheinbaum al Estado de México, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno y del tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.