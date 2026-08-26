La gobernadora Delfina Gómez dio a conocer que los 905 consultorios que serán instalados en territorio mexiquense serán adecuados con la participación de la comunidad, mediante comités establecidos para este propósito.

Esta red de consultorios forman parte de los 12 mil 750 puntos que se tienen previstos a nivel nacional como parte del Programa Nacional de Consultorios del Servicio Universal de Salud, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

905 Consultorios de Salud Universal llegarán al Estado de México. (cortesía)

El programa contempla la integración de instituciones públicas federales a través del intercambio de servicios médicos y el aprovechamiento de la infraestructura pública disponible.

En el Estado de México, esta estrategia operará de manera complementaria con Salud Casa por Casa, Farmacias del Bienestar y Laboratorios en tu Clínica.

Farmacias del Bienestar ya cuenta con 491 módulos en Edomex

Respecto a Farmacias del Bienestar, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que el programa piloto inició en diciembre de 2025.

Actualmente, en el Estado de México operan 491 módulos, en los que se han surtido 350 mil medicamentos a personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa.

905 Consultorios de Salud Universal llegarán al Estado de México. (cortesía)

Con la incorporación de los nuevos Consultorios del Servicio Universal de Salud, la estrategia busca aprovechar la infraestructura pública disponible y fortalecer la atención médica mediante la coordinación entre instituciones.