Durante la conferencia mañanera del pueblo en Ecatepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Estado de México ha logrado una reducción del 22% en delitos de alto impacto.

Por su parte, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, agradeció el trabajo conjunto con la presidenta, quien señaló que desde el inicio de la administración “visibilizó” al municipio.

Ecatepec registra baja histórica en delitos de alto impacto

El evento se realizó en el C5 de la policía estatal, donde la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, hizo un comparativo entre el 2024 y el 2025, explicando que el promedio diario de delitos pasó de 182.5 a 143.1, siendo el nivel más bajo de los últimos años.

Mientras que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aprovechó el momento para agradecer la colaboración municipal y estatal para detener a objetivos prioritarios y generadores de violencia en la región, destacando la detención de Aldo “N”, alias el Balú, integrante de La Chokiza.

Además, Alejandro “N”, alias El Choko, también fue detenido, siendo el líder de esta célula delictiva. Otro aseguramiento importante fue el de Luis Alberto “N”, integrante de la misma organización y dedicado a la extorsión al autotransporte, homicidios y narcomenudeo en el municipio de Ecatepec.

Ecatepec logra la mayor reducción delictiva del Plan Oriente en 15 municipios (Cortesía)

Estrategia de seguridad da resultados en el Plan Oriente

Azucena Cisneros destacó que estos resultados son parte de la estrategia de Mando Unificado, con la cual Ecatepec ha logrado una reducción de delitos de alto impacto en 15 municipios del Plan Oriente.

Por otra parte, se explicó que, gracias al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se logró la reducción de:

33% homicidios dolosos

36% robo de vehículos

32% extorsión

43% robo a casa habitación

Además, se aseguraron 100 tomas clandestinas de agua y 285 inmuebles, con los operativos de seguridad se logró mil 962 puestas a disposición, dos mil 479 personas detenidas y se aseguraron 203 armas de fuego.

De igual manera, Ecatepec logró un aumento del 700% en obras de agua, luz y pavimentación, al mismo tiempo que se realizaron 150 mil atenciones sociales a niñas, jóvenes y mujeres.

Finalmente, Azucena Cisneros reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien se ha comprometido a mejorar la calidad de vida en el Estado de México.