Ecatepec, Estado de México, se colocó como el municipio con la mayor reducción de delitos de alto impacto entre los 15 que integran la estrategia federal del Mando Unificado, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, destacó que los resultados en materia de seguridad son consecuencia directa de la coordinación interinstitucional, la presencia permanente en territorio y la atención a las causas de la violencia, con el respaldo de la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con la mandataria municipal, Ecatepec registró la mayor reducción anual de delitos, teniendo cifras de disminución del:

43% en robo a casa habitación

36% en robo de vehículo

33% en homicidio doloso

32% extorsión

“Fortalecimos las Mesas de Paz con el brazo firme de la Marina, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial. Todavía hay mucho por hacer, pero la tendencia es clara: Estamos recuperando la paz, calle por calle, colonia por colonia” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, detalló que el homicidio doloso alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años, registrando 129 casos en comparación con el 2015, donde se registraron 349 casos.

Mientras que el robo a vehículo presentó una caída significativa, pues en 2018 se denunciaron 11 mil 60 casos, en 2019 fueron 9 mil 504 y en 2025 solo 2 mil 439.

Asimismo, el delito de extorsión disminuyó 32% y el robo a casa habitación tuvo una baja anual del 43%. Destaca que en diciembre de 2025 se reportaron solo ocho denuncias, frente a 59 en el mismo mes de 2024, lo que representa una reducción histórica del 86%.

Manchado Peña aseguró que estos resultados son gracias a una estrategia basada en proximidad social, prevención del delito y combate frontal a delitos de alto impacto, además, de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.

Por otra parte, se explicó que en un año se realizaron 42 mil 350 operativos de seguridad, con mil 962 puestas a disposición, dos mil 479 detenciones y el aseguramiento de 303 armas de fuego.

Finalmente, el capitán de Marina destacó que la instrucción presidencial es superar el 50% de reducción delictiva, objetivo que, aseguró avanza con pasos firmes gracias a la coordinación institucional.