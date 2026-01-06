Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal, anunció que el Gobierno de Ecatepec realizará el doble de obras y acciones durante 2026, luego de la adquisición de casi 200 maquinarias para obra pública, alumbrado y servicios.

Durante la primera conferencia de prensa del año, la alcaldesa destacó que este fortalecimiento permitirá ejecutar proyectos de manera directa, con ahorros significativos y mayor eficiencia en beneficio de la población.

Ecatepec refuerza obra pública con maquinaria propia

Azucena Cisneros subrayó que desde el inicio de su administración se estableció como principio rector la honestidad y el combate a la corrupción, lo que ha permitido que los recursos públicos alcancen para más obras.

Indicó que Ecatepec sigue la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en realizar obra pública sin intermediarios ni contratos inflados, lo que ha generado ahorros de hasta 40 por ciento.

En este contexto, el Gobierno Municipal adquirió casi 200 máquinas que ahora son patrimonio del pueblo de Ecatepec, entre las que destacan:

Trenes de repavimentación

Retroexcavadoras y excavadoras

Tractocompactadores y minicargadores

Camiones de volteo y camionetas

Pipas, vactors y barredoras urbanas

Grúas con canastilla

Tractor agrícola con desvaradora para limpieza de camellones

La alcaldesa resaltó que Ecatepec cuenta, por primera vez, con cuatro trenes de repavimentación, uno de ellos donado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más obras y acciones en Ecatepec, el compromiso de Azucena Cisneros

Azucena Cisneros afirmó que el municipio comenzó 2026 “con el pie derecho”, al consolidarse como el municipio con mayor maquinaria propia en el Estado de México.

Recordó que durante 2025 se alcanzó un 90 por ciento de cumplimiento en las metas propuestas, con mil obras y acciones realizadas, además de la instalación de 60 mil luminarias y la adquisición de maquinaria para servicios de agua y saneamiento. Para 2026, adelantó, estas cifras se duplicarán.

En materia de alumbrado público, Ecatepec cuenta actualmente con 60 mil 041 puntos de luz, incluyendo 9 mil 200 luminarias en Senderos Seguros con doble iluminación para proteger a quienes transitan durante la noche.

Detalló que en solo un año se colocaron 24 mil nuevas luminarias, lo que representa un incremento de más del 414 por ciento respecto a 2024. Además, 201 parques ya cuentan con iluminación, entre ellos el Parque Recreativo Ecatepec, el Parque Ehécatl y el Parque Central El Vigilante, así como el inicio de la iluminación en nueve pueblos originarios que sumarán 10 mil luminarias nuevas.

Sabemos que invertir en iluminación es invertir en seguridad, ya que de acuerdo a estudios del INEGI y del Colegio de Urbanistas de México demuestran que las calles iluminadas pueden reducir hasta en 30 por ciento delitos como robos y asaltos, además de disminuir hasta en 36 por ciento la percepción de inseguridad. Azucena Cisneros

Finalmente, Azucena Cisneros reiteró que el principal reto para 2026 será hacer el doble de obras y acciones, además de seguir reduciendo los índices delictivos, con el compromiso de trabajar de manera permanente en favor del pueblo de Ecatepec.