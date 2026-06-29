La Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Toluca se consolidó como una pieza clave de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, tras registrar la localización de 82 personas entre enero y mayo de 2026.

Los resultados reflejaron el trabajo coordinado entre la Policía Municipal de Toluca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como las acciones de proximidad social implementadas para atender de manera inmediata los reportes de personas desaparecidas o extraviadas.

Ricardo Moreno fortalece la seguridad con la Célula de Búsqueda de Toluca

Como parte de la estrategia de seguridad del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Toluca ha reforzado sus labores de localización y acompañamiento a las familias.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo de 2026 se reportaron 82 personas localizadas, de las cuales 51 contaban con boletín oficial de búsqueda y 31 fueron encontradas sin la emisión de una ficha formal.

Además, durante el primer año de la administración del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, se registraron 295 localizaciones con boletín y 96 sin boletín.

Policía Municipal de Toluca mantiene coordinación con la Fiscalía

La labor de la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Toluca se desarrolla en coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que permite agilizar los procesos de búsqueda, identificación y localización de personas.

Esta coordinación ha fortalecido la capacidad de respuesta institucional y ha contribuido a brindar mayor tranquilidad a las familias que enfrentan situaciones relacionadas con la desaparición o extravío de algún familiar.

Célula de Búsqueda de Toluca localiza a adulto mayor en Sor Juana Inés de la Cruz

Uno de los casos recientes atendidos por la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Toluca ocurrió en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, donde fue localizado un adulto mayor.

Tras verificar su identidad mediante un boletín de búsqueda, elementos de la Policía Municipal de Toluca resguardaron a la persona y coordinaron su entrega con familiares en el municipio de San Mateo Atenco, donde fue recibido sano y salvo.

Ricardo Moreno refrenda compromiso con la protección de las familias

Los resultados obtenidos por la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Toluca muestran que este agrupamiento no solo responde a reportes ciudadanos, sino que también fortalece las acciones de prevención y acompañamiento social.

A través de estas acciones, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, reafirmó el compromiso de fortalecer la vigilancia, la inteligencia y la prevención del delito, con el objetivo de proteger a las familias toluqueñas y garantizar mayor seguridad en el municipio.