El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, instruyó a las áreas competentes del Ayuntamiento a dar seguimiento a los señalamientos difundidos por El Parlante del Valle de Toluca, relacionados con hechos presuntamente vinculados con contacto físico sin consentimiento en agravio de una de sus colaboradoras durante la cobertura del "Chorizo Fest Futbolero 2026“.

El gobierno de Ricardo Moreno informó que atenderá la situación con seriedad, sensibilidad y respeto a los procedimientos correspondientes, además de mantenerse atento a las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, indicó que las áreas municipales brindarán el acompañamiento que se encuentre dentro de sus atribuciones y colaborarán con las instancias encargadas de revisar y esclarecer los hechos, en caso de ser requerido.

Recalcó que actuará con apego a la legalidad, permitiendo que las autoridades correspondientes determinen las responsabilidades que procedan conforme a derecho.

Instituto Municipal de la Mujer de Toluca brindará apoyo jurídico

Como parte de las acciones de atención, la directora general del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, Celfa Vázquez González, establecerá comunicación institucional con la colaboradora de El Parlante del Valle de Toluca.

La directora general del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, Celfa Vázquez González, pondrá a disposición acompañamiento jurídico y el apoyo de las instancias correspondientes, con absoluta confidencialidad, sensibilidad, respeto y perspectiva de género.

A lo cual, el gobierno de Ricardo Moreno reiteró que ninguna mujer debe sentirse sola ante situaciones que puedan vulnerar su dignidad, integridad o seguridad.

Asimismo, refrendó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, la atención sensible a quienes denuncian y la construcción de espacios públicos seguros, respetuosos y libres de violencia, con el objetivo de evitar cualquier forma de violencia o revictimización.