El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, inauguró el Chorizo Fest Futbolero 2026 en la Plaza Fray Andrés de Castro, evento que busca fortalecer la economía local y promover la identidad gastronómica de la ciudad.

Durante la apertura, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que esta celebración permite impulsar el turismo y recuperar los espacios de convivencia que distinguen al centro histórico de la capital mexiquense.

Acompañado por la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, invitó a las familias toluqueñas y visitantes a disfrutar de las actividades programadas durante el fin de semana, seguir los partidos del Mundial y celebrar el Día del Padre en un ambiente familiar.

Más de 35 productores y artesanos locales participan en la muestra gastronómica. (cortesía )

Gobierno de Toluca impulsa a productores locales y fortalece el turismo

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Toluca para organizar un festival que promueve las tradiciones de la capital mexiquense.

Asimismo, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reiteró, a nombre de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el respaldo a las iniciativas que fortalecen la convivencia social y favorecen el desarrollo económico.

or su parte, la directora general de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Toluca, Yolanda Esquivel, señaló que el Chorizo Fest Futbolero 2026 contribuye a revitalizar los espacios públicos y a fortalecer el comercio local, al consolidar al chorizo como uno de los productos emblemáticos de la ciudad.

En representación de las y los expositores, el maestro cervecero Alan Alberto Nieto Tapia agradeció al Gobierno de Toluca por hacer posible un festival esperado durante años por el sector productor.

El maestro cervecero Alan Alberto Nieto Tapia destacó que este encuentro representa una plataforma para mostrar el talento de productores de la zona metropolitana y contribuir a preservar el patrimonio gastronómico de la región.

Durante todo el fin de semana, las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de chorizos, cerveza artesanal, quesos, embutidos, licores y productos regionales, además de actividades culturales, música y dinámicas para toda la familia en el centro histórico de Toluca.