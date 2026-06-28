Ricardo Moreno instruyó la limpieza de 2 mil 382 coladeras y 194 acciones de mantenimiento y rehabilitación en la red de drenaje de Toluca para fortalecer la infraestructura sanitaria y pluvial.

Durante los primeros cinco meses del año, trabajadores del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) llevaron a cabo estas acciones preventivas y de rutina.

OAyST repara rejillas, brocales y pozos de visita en colonias y barrios de Toluca

Las intervenciones incluyeron la instalación y reparación de 73 rejillas y 79 brocales, además de trabajos en 18 pozos de visita y la sustitución de 20 tapas de registros.

Las labores se realizaron en Centro Histórico, Barrios Tradicionales, San Sebastián, Felipe Chávez Becerril, Ciudad Universitaria, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Capultitlán, San Mateo Otzacatipan, San Pedro Totoltepec y Santa Ana Tlapaltitlán.

El OAyST mantiene supervisión permanente de la red hidráulica y sanitaria, con atención especial en zonas de alta movilidad y puntos detectados mediante recorridos técnicos y reportes ciudadanos.