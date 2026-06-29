Octavio Leal Moncada, señalado como líder de la Columna Pedro J. Méndez cae tras ser detenido por autoridades federales la tarde de este domingo 28 de junio, su captura habría sido en el ayuntamiento de Santiago sobre la Carretera Nacional en Nuevo León.

La detención de Octavio Leal Moncada, alías “El Profe” o también conocido como “El Tarzán” ya se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con estatus de “en traslado”.

Hasta el momento las autoridades no ha dado a conocer más detalles de la detención de Octavio Leal Moncada, señalado como líder de la Columna Pedro J. Méndez, por lo que se desconoce el delito que se le atribuye y los trabajos de operativo para su captura.

Cabeza de Vaca pide la captura de los cómplices de Octavio Leal Moncada

Luego de que se diera a conocer la captura de Octavio Leal Moncada, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca pidió la captura de los cómplices del señalado como líder de la Columna Pedro J. Méndez.

Así como Cabeza de Vaca señaló al actual gobernador Américo Villarreal de liberal a Octavio Leal Moncada, por lo que espera que los cómplices del del líder de la Columna Pedro J. Méndez son detenidos.

“Mientras en el gobierno que encabecé se logró la detención de Octavio Leal Moncada, a su llegada el gobernador Américo Villarreal junto con Tania Contreras y el magistrado Javier Valdés Perales lo liberaron a pesar de que contaba con órdenes de aprehensión federal. Nuevamente ha sido capturado el criminal de la Columna Armanda Pedro J. Méndez. El tiempo nos está dando la razón . Ahora que caigan también los cómplices que lo liberaron”. Francisco Cabeza de Vaca

Mientras en el gobierno que encabecé se logró la detención de Octavio Leal Moncada, a su llegada el gobernador @Dr_AVillarreal, junto con @taniacontl y el magistrado Javier Valdés Perales lo liberaron a pesar de que contaba con órdenes de aprehensión Federal.



Nuevamente ha sido… — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) June 28, 2026

¿Qué es la Columna Pedro J. Méndez? Octavio Leal Moncada sería su líder

La Columna Armada Pedro J. Méndez, también conocida solo como Columna Pedro J. Méndez es un grupo de autodefensa y organización paramilitar que surgió en marzo de 2010 en el estado de Tamaulipas.

La cual se formó con el objetivo de hacer frente a la ola de violencia, extorsiones y homicidios cometidos por el cártel de Los Zetas en la región citrícola de Tamaulipas, principalmente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero.

Sin embargo, la organización de la Columna Pedro J. Méndez ha sido señalado por las autoridades e investigaciones con vínculos al Cártel del Golfo.

Lo que hace pensar que la captura del Octavio Leal Moncada tendría relación a las indagación es que se han hecho, por lo que se espera que las autoridades federales den más información del señalado líder de la Columna Pedro J. Méndez.