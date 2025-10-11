A más de una semana de la desaparición de Kimberly Moya, estudiante de CCH, las labores de búsqueda de la joven de 16 años se extendieron hasta una presa de Naucalpan, Estado de México.

Fue la tarde de este viernes 10 de septiembre cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), trasladó los trabajos de localización hasta la presa Los Cuartos de Naucalpan.

En el sitio que se ubica cerca del último lugar donde Kimberly Moya, estudiante de CCH fue vista antes de ser reportada como desaparecida, un buzo realizó varias inmersiones para intentar ubicar a la joven.

Buscan a Kimberly Moya en presa de Naucalpan; buzo realizó varias inmersiones

Kimberly Hilary Moya González, joven de 16 años y estudiante de CCH, desapareció el 2 de octubre de 2025 luego de que salió de su casa en San Rafael Chamapa, Naucalpan, para sacar unas copias.

Sin embargo, desde entonces no se sabe nada de ella, por lo que autoridades, familiares y voluntarios activaron operativos de búsqueda en los que se han incluido cateos y rastreos con drones.

Como parte de las acciones que se despliegan con el fin de dar con el paradero de Kimberly Moya, la tarde de este viernes 10 de octubre los trabajos llegaron hasta la presa Los Cuartos de Naucalpan.

El operativo en el sitio, se puso en marcha ante el reporte de un posible cuerpo en el agua, cerca de la compuerta, donde el nivel de visibilidad es bajo debido a la vegetación, lodo y acumulación de residuos.

Durante las labores, participaron elementos del SUEM, Guardia Nacional y policía municipal, quienes con la ayuda de un buzo que realizó varias inmersiones, peinaron el lugar en busca de la joven.

Sin embargo, durante las inmersiones, recorridos perimetrales y vigilancia aérea que se desplegó en el sitio, las autoridades no confirmaron ningún hallazgo relacionado con la desaparición de la estudiante de CCH.

Sigue búsqueda de Kimberly Moya, estudiante de CCH desaparecida

La última imagen de Kimberly Moya fue captada por una cámara de seguridad.

En ella, la estudiante de CCH aparece sola y sin interactuar con nadie; llevaba su mochila rosa, blusa verde, sudadera gris y jeans.

Sin embargo, el video de la joven de 16 años abrió más preguntas que respuestas, pues aun cuando las autoridades han desplegado cateos en 3 viviendas cercanas y se han revisado más cámaras, no hay rastro de ella.

El caso ha desatado gran zozobra debido a que también se han entrevistado a vecinos, rastreado zonas aledañas y no se han encontrado objetos personales ni señales de violencia o indicios de retención o traslado.

Por ello, la FGJEM mantiene abiertas varias líneas de investigación en las que no se descartan hipótesis de desaparición forzada, retención voluntaria y traslado no autorizado, pero hasta el momento ninguna se ha confirmado o descartado.

Familiares de Kimberly Moya difundieron la ficha de búsqueda en redes sociales, medios locales y espacios públicos, mientras que estudiantes del CCH realizaron protestas, bloqueos y jornadas informativas en Naucalpan.