Familiares y amigos de Kimberly Moya suman 13 horas de bloqueo por la desaparición de la joven estudiante del CCH Naucalpan en la avenida Periférico Norte, en las inmediaciones de Satélite, en el Estado de México.

Acompañados de integrantes de colectivos, así como de familiares de otros desaparecidos, exigen justicia a las autoridades, así como la aparición con vida de la menor de 16 años de edad.

Hoy lunes 13 de octubre de 2025 la Fiscalía del Estado de México informó la detención de dos sospechosos por la desaparición de Kimberly Moya, toda vez que a uno de ellos le fueron hallados posibles residuos genéticos que podrían pertenecer a la menor.

La noche de este lunes se cumplen más de 13 horas de bloqueo por parte de familiares y amigos de Kimberly Moya, quienes exigen justicia a las autoridades por la desaparición de le menor.

Acompañados por pancartas, fotos y la ficha de búsqueda, cerca de las 08:00 de la mañana de este lunes bloquearon el periférico Norte a la altura de Parque Naucalli, esto en dirección a la Ciudad de México (CDMX)..

Entre sus motivos consideran que no han recibido la atención necesaria por parte de las autoridades mexiquenses, además de que acusan falta de respuesta en las investigaciones.

Ante esto, la madre de Kimberly Moya señaló que no se retirarán hasta recibir atención por parte de la Fiscalía del Estado de México, además de que solicitó la presencia de la gobernadora de la entidad, Delfina Gomez.

Se espera que el bloqueo se prolongue hasta altas horas de la noche, a la espera de que acudan autoridades para dialogar con los familiares y amigos de Kimberly Moya que exigen justicia por su desaparición.