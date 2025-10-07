A cuatro días de la desaparición de Kimberly Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, Estado de México, familiares y alumnos de la institución educativa se manifestaron en Periférico Norte.

De acuerdo con Jacqueline González, madre de la desaparecida Kimberly Moya, la policía tiene identificada a la persona que vio por última vez a su hija; sin embargo, no le han dado información sobre su proceder.

Guardias Municipales intentaron intimidar a familiares de Kimberly Moya

Mientras que la mamá de Kimberly Moya González exigía a autoridades que su hija aparezca con vida, una serie de sucesos ocurrieron en su domicilio.

“El día de ayer mientras estábamos en esta manifestación, exigiendo la información de mi hija, en mi casa pues vinieron de forma amedrentadora a querer intimidar a las personas que están o podrían haber estado en mi domicilio. Mientras yo estaba allá vinieron a mi casa, queriéndose meter, varios sujetos vestidos como guardias municipales” Jacqueline González, mamá de Kimberly Moya

A través de un video publicado en la red social X, Jacqueline González denuncia que Guardias Municipales intentaron intimidar a su familia.

Debido a que los vecinos de Jacqueline González se dieron cuenta, llamaron al 911 por lo que policías llegaron al lugar para impedir un abuso de autoridad.

Continúan las manifestaciones en CCH Naucalpan por la desaparición de Kimberly Moya

Alumnos de la Universidad Autónoma de México, no quitan el dedo del renglón. La mañana de martes 7 de octubre de 2025 al menos 20 alumnos se manifestaron a un costado del CCH Naucalpan por la desaparición de Kimberly Moya.

Bloquearon parcialmente un puente vehicular y alrededor de 20 minutos estuvieron en Avenida del Bosque. Hay afectaciones viales en la zona del Toreo y Primero de Mayo.

#JusticiaParaHilary



Actividades de hoy en CCH Naucalpan por la desaparición de la estudiante de 16 años



Bloquean las inmediaciones del plantel educativo para exigir su aparición con vida



pic.twitter.com/ya3EyMMREO — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 7, 2025

Los estudiantes exigen la aparición con vida de Kimberly Moya González, quien fue vista por ultima vez el pasado 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan.

Según muestran videos, la joven se dirigía a un Café Internet para sacar unas copias.

Kimberly Moya, estudiante desaparecida del CCH Naucalpan (Alerta Amber )

La tarde del 6 de octubre de 2025, por varias horas, familiares de Kimberly Moya y alumnos del CCH, bloquearon Periférico Norte a la altura de Primero de Mayo en Naucalpan, rumbo a Ciudad de México.

Manifestantes exigen a las autoridades respuestas y apoyo en la búsqueda de la adolescente desaparecida, de 16 años de edad