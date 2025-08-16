Tras el brutal accidente en Irapuato, Guanajuato, esto se sabe del acuerdo al que llegaron con Ferromex, después de que uno de sus trenes dejara un total de 6 muertos.

Y es que la tarde del 6 de agosto, en Irapuato, tuvo lugar un accidente en el que uno de los vagones de un tren de Ferromex se zafó, llevándose a su paso cuatro vehículos.

El hecho fue lamentado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quien había adelantado que Ferromex iba a pagar las debidas reparaciones del daño y funerales de las víctimas.

Ferromex: Claves del acuerdo al que llegaron tras accidente en Irapuato

Tras 9 días sin avances, Ferromex y el gobierno de Guanajuato ya habrían llegado a un acuerdo tras accidente en Irapuato, tal como lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

En explicación de dicho acuerdo entre Ferromex con Guanajuato, la empresa cumplió con entregar a la fiscalía la garantía económica necesaria para indemnizar a las familias de las víctimas del accidente en Irapuato, así como a los dos lesionados.

“La operación del tren podrá continuar, pero solo después de responder con responsabilidad y respeto a quienes más lo necesitan”. Gobierno de Guanajuato

Por lo mismo, la fiscalía de Guanajuato añadió que tras cumplirse con las “formalidades correspondientes” de parte de Ferromex, se levantó parcialmente el aseguramiento de bienes, que derivó en liberar alrededor de 110 vagones retenidos.

Que correspondían a la locomotora de Ferromex que quedó sobre la vía en la colonia Primero de Mayo y que causó el accidente en Irapuato, la cual fue movida la tarde de este viernes 15 de agosto, después 9 días, provocando el bloqueo del paso.

El bloqueo en la vía de Irapuato habría impedido el paso de más de 50 trenes, además de que los vecinos de la zona no podían cruzar y estaban obligados a dar un rodeo, pero también el tren era el recordatorio del accidente.

Se mencionó que el retiro del tren que provocó el accidente en Irapuato (la locomotora 2048) fue por vagones remolcados de parte de personal técnico de Ferromex.

Ferromex: Gobierno de Guanajuato había recordado retraso en pagos en últimos días

Si bien se había señalado que Ferromex iba a indemnizar a las víctimas del accidente en Irapuato, las negociaciones presentaron retrasos, como señaló el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, como dijo el jueves 14 de agosto.

Para medios el fiscal de Guanajuato había señalado que Ferromex no había garantizado la reparación de los daños en favor de las víctimas, de manera independiente a la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Asimismo, la gobernadora Libia Dennise García urgió a Ferromex a cumplir con los acuerdos para reparar los daños que ocasionó el accidente en Irapuato.

Tal como declaró también para medios el miércoles 13 de agosto, Ferromex no había pagado ni los gastos funerarios, pese al compromiso que se había hecho de pagar una fianza para garantizar el acuerdo reparatorio.