Marina del Pilar Ávila Olmeda consolida a Baja California como una de las entidades con mejores condiciones para el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo formal.

La mandataria señaló que los resultados del INEGI reflejan el fortalecimiento de la actividad económica y la confianza para invertir en la entidad, producto de políticas orientadas a impulsar la formalización de negocios y la creación de empleos con acceso a prestaciones y seguridad social.

INEGI ubica a Baja California en tercer lugar nacional con menor informalidad laboral

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó a Baja California en el tercer lugar nacional entre los estados con menores niveles de informalidad laboral, reflejo del dinamismo económico de la entidad y la generación de empleos con mayor estabilidad para las familias.

Marina del Pilar destacó que este desempeño se sustenta en la ubicación estratégica del estado, su vocación exportadora, la atracción de inversiones y el impulso permanente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los resultados también son producto del trabajo coordinado entre los sectores productivo, empresarial y gubernamental para construir una economía más justa e incluyente.

La gobernadora reiteró que el gobierno seguirá impulsando acciones para mejorar las condiciones laborales y consolidar a Baja California como referente nacional en crecimiento económico con bienestar social.