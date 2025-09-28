La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de dos hombres, siendo uno de ellos Brayan Antonio, señalado de ser jefe de plaza de La Familia Michoacana en el Estado de México.

La detención de Brayan Antonio García Luna de 27 años de edad, se dio por señalamientos que lo apuntan como integrante de La Familia Michoacana causante de homicidio y secuestro.

Bryan Antonio y Edgar de Jesús Ramos de 25 años de edad, fueron los presuntos delincuentes que la SSPC detuvo señalados de homicidio y secuestro.

Detención de Bryan Antonio y Edgar de Jesús, presuntos miembros de la Familia Michoacana. (X/SS_Edomex)

Según la información dada sobre Bryan Antonio y Edgar de Jesús, operabas en cinco municipios del Estado de México:

Soyaniquilpan

Jilotepec

Aculco

Polotitlán

Acambay

Entre otros de los delitos que se apuntan para el presunto miembro de La Familia Michoacana es extorsión, robo de vehículos de carga y narcomenudeo bajo el puesto de jefe de plaza.

Al momento de la detención de los dos sujetos tenían en posesión un arma de fuego corta, cargador, cartuchos, 79 dosis de cristal, báscula y teléfonos celulares.

Brayan Antonio, jefe de plaza y Edgar de Jesús, miembros de La Familia Michoacana fueron detenidos en la carretera Soyaniquilpan - Jilotepec a la altura de la localidad Xhitey.