Ángel Javier ‘N’, alias ‘El RR’, identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Mexicali, Baja California durante un operativo desplegado el 11 de marzo de 2026.

Los primeros reportes informaron que autoridades estatales detuvieron a Ángel Javier, ‘El RR’, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Flores Magón, en la zona oriente de Mexicali.

‘El RR’ estaría involucrado en hechos violentos del CJNG tras muerte de El Mencho

De acuerdo con información oficial, elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana encabezaron el operativo para detener al presunto operador del CJNG.

Como resultado de las investigaciones, a Ángel Javier, alias ‘El RR’, se le giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue presentado ante las autoridades judiciales.

De manera extraoficial, se presume que el detenido estaría implicado en hechos violentos registrados en Mexicali, entre los que se incluyen supuestas agresiones tras el asesinato de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Esta versión sugiere que Ángel Javier, ‘El RR’ habría participado como presunto autor intelectual de seis agresiones perpetradas por integrantes del CJNG en Mexicali, provocando pánico en la ciudad.

Capturan a ‘El RR’, operador del CJNG (Especial)

Más investigaciones contra Ángel Javier, ‘El RR’

Además de su supuesta participación en agresiones tras la muerte de El Mencho, a 'El RR’ también se le investiga por: