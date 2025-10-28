Reportan la desaparición de Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El pasado 21 de octubre Shane Kendra Chio Neri de 15 años de edad fue reportada como desaparecida ante las autoridades del Estado de México, por lo que se pide el apoyo para su paradero.

Desde la comunidad de la UNAM, así como amigos, familiares piden información acerca de su paradero.

UNAM pide apoyo para la búsqueda de Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo desaparecida hace 7 días

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo desaparecida hace 7 días de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México, la menor desapareció en San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco en la entidad mexiquense.

La ausencia de la menor ocurrió desde el pasado 21 de octubre, pero el reporte fue levantado hasta el 23 de octubre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda entre las características físicas de Shane Kendra Chio Neri son:

Complexión: delgada

Cara: ovalada

Cabello: azul

Nariz: respingada

Boca: mediana

Orejas: medianas

Menton: oval

Peso: 56 kilogramos

Tez: blanca

Frente: pequeña

Cejas: delgadas

Labios: medianos

Pómulos: redondos

Ojos: Café obscur medianos

Señas particulares: brackets en los dientes

El día de su desaparición la menor, estudiante del CCH Vallejo, Shane Kendra Chio Neri vestía una sudadera color negro con un pantalón de mezclilla color gris oxford holgado, así como unos tenis de color blanco.

Ficha de búsqueda de Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo desaparecida hace 7 días (Ficha de búsqueda de Shane Kendra Chio Neri)

Ante su desaparición desde las páginas de redes sociales oficiales de la comunidad de la UNAM han difundido su ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Mientras que amigos, familiares y autoridades del Estado de México siguen buscando a Shane Kendra Chio Neri, quién lleva desaparecida 7 días, sin que al momento se tenga rastro de su paradero.