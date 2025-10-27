El padre de Kimberly, una joven de 19 años, reportó en redes sociales la desaparición de su hija, luego de recibir un misterioso mensaje supuestamente enviado por ella.

De acuerdo con el papá, su hija había conocido a un hombre en redes, quien la convenció de verse; luego de salir hacia la universidad el pasado 25 de octubre, no se volvió a saber de ella.

Sin embargo, lejos de quedarse con los brazos cruzados, el padre de Kimberly decidió iniciar una búsqueda con familiares y amigos en Reynosa, Tamaulipas, pues está seguro de que la joven podría estar corriendo peligro.

“Tengo un mal presentimiento, algo no está bien, la tengo que encontrar” Padre de Kimberly

Kimberly “mandó” un mensaje de despedida por supuesta huida tras conocer a hombre en redes

De acuerdo con ITR Noticias Oficial, a las 8:00 horas del sábado 25 de octubre, el papá de Kimberly recibió un mensaje donde supuestamente ella se despide y asegura que no va a regresar.

Esto luego de conocer a un hombre en redes que, luego de varias conversaciones, la habría convencido de verse y luego de irse con él, supuestamente a Guadalajara, Jalisco.

Al recibir el mensaje, el padre de Kimberly inmediatamente comenzó a buscarla por su camino habitual hacia la universidad.

Asimismo, la buscó en la terminal de autobuses; sin embargo, no ha podido localizarla, por lo que pidió apoyo en redes sociales para localizarla.

“Kimberly jamás enviaría un mensaje” para despedirse, asegura su padre

Por otra parte, el padre de Kimberly señaló que, “si tenía pensado irse de casa, jamás enviaría un mensaje”.

Por eso, cree que fue alguien más quien envió el mensaje, para evitar que sea buscada; asimismo, señaló que su hija pudo haber tomado una “decisión precipitada” al encontrarse con un desconocido.

Sin embargo, considera que Kimberly podría estar en un peligro real, por lo que señaló que hará “lo imposible por encontrarla”.