El colectivo Hasta Encontrarles CDMX dio a conocer los avances de su búsqueda parte del Plan de Recuperaciones en la fosa común del Panteón Civil de Dolores para hallar a familiares desaparecidos.

El Plan de Recuperaciones Controladas busca identificar a personas inhumadas que podrían coincidir con alguno de los 133 mil 701 desaparecidos en México al día de hoy, miércoles 19 de noviembre.

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX reporta avances del primer día de búsqueda en Panteón de Dolores

Fue en entrevista con MVS Noticias que José Carlos Ramírez, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, reportó los avances de la búsqueda en la fosa común del Panteón de Dolores.

Las labores de búsqueda, la primera en CDMX, sólo ha encontrado fragmentos de restos óseos; sin embargo, esperan para mañana dar con los cuerpos de la fosa común.

Aunque desconocen el estado de los cuerpos, los restos serán tratados por el (Incifo) Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, o a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Acorde con lo explicado por Hasta Encontrarles CDMX, el último cuerpo ingresado a la fosa común fue en 2015, por lo que existe la hipótesis de que habría desaparecidos en dicho lugar.

Por lo mismo, Hasta Encontrarles CDMX no descarta buscar en otras zonas del Panteón de Dolores, no sólo la fosa común en la que laborarán lo que calculan será una semana, como explicaron con Pamela Cerdeira.