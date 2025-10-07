Un video compartido en redes sociales se viralizó rápidamente por mostrar el secuestro de dos menores de edad en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México (Edomex).

El video de casi un minuto de duración exhibe a dos menores de entre 3 y 5 años edad jugando fuera de una lavandería, cuando de un momento a otro aparecen cuatro adultos para llevárselos.

Las imágenes generaron conmoción en redes sociales, por lo que el Gobierno de Ixtlahuaca informó que ya trabajan en dar seguimiento a este caso que corresponde a una disputa de índole familiar.

Solicitan ayuda para encontrar a los dos menores secuestrados en Ixtlahuaca

El Gobierno de Ixtlahuaca detalló que el video captado la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025 corresponde al secuestro de los dos menores identificados como:

Einar Kelem Lanuza de 3 años

Briana Donaji Lanuza de 5 años

Las autoridades informaron que el secuestro de ambos menores está siendo investigado, sin embargo, todo apunta a que se trata de un conflicto entre familias por la custodia.

“Dicha situación ya está siendo atendida por las autoridades competentes, quienes darán seguimiento y determinarán lo conducente, siempre con el propósito de salvaguardar el interés superior de los derechos de los menores" Gobierno de Ixtlahuaca

Se pide a la ciudadanía comunicarse al 911 en caso de tener información para dar con el paradero de Einar Kelem Lanuza de 3 años y Briana Donaji Lanuza de 5 años.