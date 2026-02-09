Macarena Montoya Olvera es una médica cirujana con formación avanzada en salud pública y gestión sanitaria que dirige la Secretaría de Salud del Estado de México. Además, cuenta con formación en medicina, rehabilitación y gestión de servicios públicos; si quieres conocer más acerca de su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Macarena Montoya Olvera?

Macarena Montoya Olvera es una médica cirujana y funcionaria pública mexicana que fue designada como Secretaria de Salud en el Estado de México en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cargo que desempeña desde septiembre de 2023. En esa posición lidera la política estatal en salud pública, campañas de vacunación, atención médica y coordinación de servicios de salud en la entidad mexiquense.

¿Qué edad tiene Macarena Montoya Olvera?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Macarena Montoya; sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 3 de abril.

¿Macarena Montoya Olvera tiene esposo?

Se desconoce si Montoya Olvera tiene esposo, pues su vida personal la mantiene en privado.

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud en el Edomex (FB: Macarena Montoya)

¿Qué signo zodiacal es Macarena Montoya Olvera?

Al haber nacido el 3 de abril, Macarena Montoya es Aries, signo que se caracteriza por ser estratégico, líder y entusiasta.

¿Macarena Montoya Olvera tiene hijos?

Sí, Macarena Montoya sí tiene al menos un hijo, pues en fotografías compartidas en sus redes sociales se le ve embarazada.

¿Qué estudió Macarena Montoya Olvera?

Macarena Montoya cuenta con una amplia formación académica:

Médica Cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Especialidad en Medicina de Rehabilitación en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE

Maestría en Gestión de la Salud por la Universidad del Valle de México

Master en Dirección y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad de Alcalá, España

Doctorado en Alta Dirección por el Centro de Postgrados del Estado de México

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud en el Edomex (FB: Macarena Montoya)

¿En qué ha trabajado Macarena Montoya Olvera?

Macarena Montoya cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud desde hace más de una década, destacado puestos como: