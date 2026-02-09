Macarena Montoya Olvera es una médica cirujana con formación avanzada en salud pública y gestión sanitaria que dirige la Secretaría de Salud del Estado de México. Además, cuenta con formación en medicina, rehabilitación y gestión de servicios públicos; si quieres conocer más acerca de su trayectoria, continúa leyendo.
¿Quién es Macarena Montoya Olvera?
Macarena Montoya Olvera es una médica cirujana y funcionaria pública mexicana que fue designada como Secretaria de Salud en el Estado de México en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cargo que desempeña desde septiembre de 2023. En esa posición lidera la política estatal en salud pública, campañas de vacunación, atención médica y coordinación de servicios de salud en la entidad mexiquense.
¿Qué edad tiene Macarena Montoya Olvera?
Se desconoce cuál es la edad exacta de Macarena Montoya; sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 3 de abril.
¿Macarena Montoya Olvera tiene esposo?
Se desconoce si Montoya Olvera tiene esposo, pues su vida personal la mantiene en privado.
¿Qué signo zodiacal es Macarena Montoya Olvera?
Al haber nacido el 3 de abril, Macarena Montoya es Aries, signo que se caracteriza por ser estratégico, líder y entusiasta.
¿Macarena Montoya Olvera tiene hijos?
Sí, Macarena Montoya sí tiene al menos un hijo, pues en fotografías compartidas en sus redes sociales se le ve embarazada.
¿Qué estudió Macarena Montoya Olvera?
Macarena Montoya cuenta con una amplia formación académica:
- Médica Cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Especialidad en Medicina de Rehabilitación en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE
- Maestría en Gestión de la Salud por la Universidad del Valle de México
- Master en Dirección y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad de Alcalá, España
- Doctorado en Alta Dirección por el Centro de Postgrados del Estado de México
¿En qué ha trabajado Macarena Montoya Olvera?
Macarena Montoya cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud desde hace más de una década, destacado puestos como:
- 2011-2018: Médica Especialista adscrita al Servicio de medicina Física y Rehabilitación
- 2018-2019: Jefe de Sección Médica adscrita al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
- 2019-2022: Encargada de Calidad Hospitalaria y Secretaria Técnica del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
- 2019-2022: Enlace de Derechos Humanos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE
- 2021:Realizó actividades privadas como asesora externa de Servicios de Integración Hospitalaria
- 2022: Secretaría Técnica del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015 del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- 2023: Coordinadora de Programas Estratégicos en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos ISSSTE
- 2023: Jefa de Enseñanza e Investigación en la Subdelegación Médica Zona Sur de este Instituto
- Septiembre 2023: Secretaria de Salud del Estado de México