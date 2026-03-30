Azucena Cisneros Coss y Delfina Gómez Álvarez tomaron protesta a los integrantes de cinco mil Comités por la Paz vecinales, como resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad de las familias en Ecatepec.

Desde el deportivo Valle de Anáhuac, la alcaldesa destacó que se avanza en una ruta para recuperar la paz y la tranquilidad mediante la participación ciudadana. Subrayó que, como nunca antes, los vecinos forman parte fundamental en la reconstrucción del municipio.

Azucena Cisneros destaca avances en seguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros resaltó que se mantiene la organización en cada calle, lo que permite mayor capacidad de vigilancia y una respuesta más rápida mediante la coordinación entre ciudadanos y policías.

Recordó que en Ecatepec se han registrado resultados históricos en materia de seguridad, que no se veían en los últimos 15 años, gracias a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación con el gobierno estatal.

Afirmó que el municipio avanza hacia una transformación, dejando atrás estigmas de inseguridad para consolidar una nueva realidad enfocada en la paz y el bienestar.

Por su parte, Delfina Gómez destacó que la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal se traduce en resultados concretos, y reconoció la participación activa de la ciudadanía en los Comités por la Paz.

Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el gobierno del Estado y aquí con nuestra presidenta (municipal Azucena Cisneros) estamos haciendo mejoras y con nuestra presidenta de la República también. Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México.

Delfina Gómez reconoce papel de Comités por la Paz en Ecatepec

La gobernadora también reconoció el trabajo de la alcaldesa, así como la participación de colonos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales que se han sumado a las acciones para mejorar la seguridad.

Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por la Paz, explicó que estos espacios funcionan como puntos de organización comunitaria que permiten construir la paz desde la participación ciudadana, ante problemáticas derivadas del abandono y la falta de oportunidades.

Vecinos de distintas colonias coincidieron en que herramientas como cámaras y alarmas, así como la coordinación con autoridades, contribuirán a fortalecer la seguridad y mejorar la vigilancia en sus comunidades.

Asimismo, destacaron que ya se perciben cambios, como mayor presencia policial y cercanía de mandos con la ciudadanía, lo que genera confianza entre los habitantes.

Los Comités por la Paz tendrán la función de colaborar con las autoridades para identificar problemáticas de violencia, proponer acciones de prevención del delito, fomentar la resolución pacífica de conflictos y reconstruir el tejido social, además de impulsar campañas y actividades de cultura de paz.