la alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”. La iniciativa integra inicialmente 100 vehículos de transporte público equipados con códigos QR vinculados a la Red Violeta, permitiendo la denuncia inmediata de cualquier acto de acoso o violencia.

Ante una concentración de más de 2 mil mujeres en la explanada municipal, la mandataria destacó que este programa responde a una demanda histórica de seguridad.

Resaltó que, a diferencia de gestiones pasadas, hoy se implementan estrategias tecnológicas reales para que viajar en el municipio deje de ser un motivo de temor para las usuarias.

Azucena Cisneros fortalece la seguridad y reduce índices de violencia

La primera presidenta municipal de Ecatepec subrayó que la protección femenina se ha robustecido mediante una coordinación estrecha con la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Este esfuerzo conjunto ha permitido que, según datos oficiales, el feminicidio disminuya un 50% y el abuso sexual un 33% respecto a cifras de 2022.

Además, la estrategia de seguridad ha permitido que Ecatepec salga del listado de los 10 municipios con mayor incidencia de violencia de género a nivel nacional. Cisneros Coss recordó que este avance se suma a la consolidación de 3 mil 400 Puntos Violeta y al registro de 58 mil ciudadanas en la red estatal de protección.

Azucena Cisneros lanza transporte seguro para mujeres en Ecatepec este 8M (Cortesía )

Empoderamiento y reconocimiento al liderazgo femenino: Azucena Cisneros

Durante la jornada, la alcaldesa encabezó la “Rodada Violeta”, recorriendo dos kilómetros desde la Casa de Morelos para reconocer la labor de las mujeres policías y su importancia en la estructura social.

Asimismo, destacó que el actual panorama político de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, es prueba de la transformación y dignidad con la que hoy gobiernan las mujeres.

Como parte del evento, se realizó la graduación simbólica de la primera generación de la escuela de manejo “Mujeres en Ruta”, impulsando la autonomía en la movilidad.

La celebración cerró con una exposición fotográfica que honra la vida civil y profesional de las agentes de seguridad, reafirmando que la libertad y el respeto son los pilares de la nueva realidad que se construye para las ecatepenses.